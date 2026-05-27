फिल्म नायक की तर्ज पर मनासा में प्रशासनिक एक्शन

11 अस्पतालों का निरीक्षण, बिना अनुमति संचालित आईसीयू और लैब पर सवाल

सुबह लगभग 11 बजे से एसडीएम किरण आंजना प्रशासनिक टीम के साथ शहर के चिरंजीवी हॉस्पिटल, नाकोड़ा हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, माधवम हॉस्पिटल, एसआर हॉस्पिटल और मजेजी नर्सिंग होम सहित कुल 11 निजी अस्पतालों के निरीक्षण पर पहुंचीं, निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में फायर सेफ्टी, आपातकालीन व्यवस्थाओं और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की गई। कई अस्पतालों में बिजली का लोड निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया, जिस पर बिजली विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने तथा लोड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ड्रग विभाग के अधिकारियों को दवाइयों के स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच के निर्देश भी दिए गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ अस्पतालों में बिना वैध अनुमति के आईसीयू एवं लैब संचालित किए जा रहे थे। कई जगह स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं मिलीं। अब आने वाले समय में इन अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी।