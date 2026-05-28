नीमच में कॉलेज कक्ष बना छात्र राजनीति का अखाड़ा

विवाद बढऩे पर कॉलेज प्रबंधन ने की बैठक

जानकारी के अनुसार कॉलेज में नियमित लेक्चर चल रहे थे, तभी एबीवीपी कार्यकर्ता कक्षा में पहुंचे और विद्यार्थियों के बीच अपनी बात रखने लगे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे शैक्षणिक वातावरण में हस्तक्षेप बताते हुए विरोध दर्ज कराया। मामला बढऩे पर कॉलेज प्राचार्य को इसकी शिकायत की गई। स्थिति को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने दोनों पक्षों को चर्चा के लिए बुलाया। समझाइश देकर मामला शांत कराया। एनएसयूआई छात्र नेता यश लोहार ने बताया कि प्राचार्य और कॉलेज ट्रस्टी के साथ हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी भी छात्र के साथ उसकी विचारधारा या व्यक्तिगत आधार पर भेदभाव अथवा टारगेट करने जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।