तिलस्वां घाट बना मौत का ब्लैक स्पॉट, गहरी खाई में गिरी पिकअप

दो चचरे भाइयों की हादसे में हुई मौत

मंगलवार रात राजस्थान धौलपुर की ओर से आ रही पिकअप तिलस्वां घाट में बने ब्लैक स्पॉट पर ‘यू’ आकार के मोड़ पर हासदे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर सहित सवार 7 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल मजदूर ने बताया कि हम लोग पुताई कार्य (मजदूरी) करके धौलपुर राजस्थान से बांसवाड़ा की ओर जा रहे थे। पिकअप में दर्जनों कलर से भरी बाल्टियां रख हुई थीं। पिकअप में तीन लोग पीछे भरी बाल्टियों के साथ बैठे थे। इस बीच घाट उतरते समय ब्लैक स्पॉट (जहां बस हादसा हुआ था उसी जगह) पर पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटनाग्रस्त में मृत मजदूरों के परिजन बुधवार सुबह सिंगोली हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने दो मृतकों की पहचान चचेरे भाईयों के रूप में की। मृतक में पिंटू पिता सुलोचन बिंद 35 वर्ष निवासी आलमपुर घूमनी थाना नन्दगंज गाजीपुर यूपी और रामावत पिता सतीराम बिंद 50 वर्ष निवासी आलमपुर घूमनी थाना नंदगंज गाजीपुर यूपी के रूप में शिनाख्त की। एक मृतक की पहचान उदयपाल पिता गोरीलाल लोधी 40 वर्ष निवासी बोरीपुर बरेली यूपी के रूप में हुई। उसके परिजन अत्यधिक दूरी होने के कारण शाम छह बजे तक सिंगोली पहुंचे।