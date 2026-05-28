नीमच यातायात पुलिस ने मौत का बोर्ड लगाकर किया सचेत

बोर्ड बता रहा ‘सडक़ बहुत जानलेवा है’

सडक़ हादसों में पुलिस का तर्क है कि जब वाहन चालक उस तारीख और मौत का जिक्र देखता है, तो उसे अहसास होता है कि यह सडक़ कितनी जानलेवा हो सकती है। नीमच में बढ़ते सडक़ हादसों को रोकने के लिए प्रशासन कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास की अध्याक्षता में हुई जिला सडक़ सुरक्षा समिति में लिए निर्णय अनुसार रेड (ब्लैक) स्थान पर संकेतक बोर्ड लगाने का अभियान चलाया गया। इसमें थाना यातायात के साथ साथ एनएचआई, एमपीआरडीसी एवं पीएमएसवाय के अधिकारियों को रेड स्पोट्र्स पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने व आमजन की सुरक्षा हेतु यातायात पुलिस नीमच का सराहनीय कदम उठाया है।