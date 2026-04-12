डिंडोरी में भीषण सड़क हादसा, टैंकर ने 6 लोगों को कुचला, 5 की दर्दनाक मौत

परसवाह गांव में रहने वाला हादसे का शिकार परिवार एक कार्यक्रम से लौट रहा था। इसी दौरान उनके पिकअप ट्रक का टायर पंक्चर हो गया था। टायर बदलने के लिए गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जबकि बाकी यात्री पास ही खड़े थे। इसी दौरान अमरकंटक की ओर से एक तेज रफ्तार टैंकर आया और छह लोगों को बुरी तरह टक्कर मारते हुए गुजर गया। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि, टक्कर के चलते दो लोग करीब 10 फीट हवा में उछलकर घिसटते हुए जमीन पर गिरे थे।