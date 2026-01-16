एमपी में भाजपा विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए कहा अपशब्द

bjp mla omprakash dhurve abusive remark video
mp news: मध्यप्रदेश में बीजेपी नेताओं के द्वारा विवादित और अमर्यादित बयान व भाषा का इस्तेमाल किए जाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार भाजपा के एक विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए अपशब्द कह दिए और अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला डिंडौरी जिले का है जहां जिले की मेहंदवानी विधानसभा के विधायक खुलेआम मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए अपशब्द बोल गए।
देखें वीडियो-
भाजपा विधायक के विवादित बयान का जो वीडियो सामने आया है वो कुछ दिन पुराना है। तब डिंडौरी जिले में लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया था। मंच पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इसी दौरान डिंडौरी जिले की मेहंदवानी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे मंच से बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघ दी। बोलते-बोलते विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर बैठे जिसे हम लिख भी नहीं सकते।
जो वीडियो सामने आया है उसमें मंच से विधायक ओमप्रकाश धुर्वे बोल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने तहसीलदार-अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा- ये बताओ, ये खेत नहीं बना पाएगा क्या, लेकिन ये अपना काम छोड़कर के ### (अपशब्द) के जेसीबी पकड़ने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं विधायक ने आगे ये भी कहा कि ये सफ्फा ल गोल कर दो यार, कभी-कभी निकल जाता है। जिसका मतलब है कि मैं अभी जो बोला हूं उस सभी को गोल कर दो यार मतलब डिलीट कर दो। लोक कल्याणकारी शिविर के मंच से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे का इस तरह से अपशब्द बोलना शिविर की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। यहां ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी बीजेपी विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने मंच से ही एक पत्रकार पर भी तंज कसा था और ये कहा था कि हमारे बारे में भी कभी कुछ अच्छा छापा करो।
