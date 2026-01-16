16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

डिंडोरी

एमपी में भाजपा विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए कहा अपशब्द

mp news: भाजपा विधायक ने भरे मंच से कहा- ये अपना काम छोड़कर **###** के जेसीबी पकड़ने में लग जाते हैं, इसके बाद विधायक ने ये भी कहा कि मैं जो भी बोला हूं उसे गोल कर दो।

2 min read
Google source verification

डिंडोरी

image

Shailendra Sharma

Jan 16, 2026

bjp mla omprakash dhurve

bjp mla omprakash dhurve abusive remark video

mp news: मध्यप्रदेश में बीजेपी नेताओं के द्वारा विवादित और अमर्यादित बयान व भाषा का इस्तेमाल किए जाने का एक और मामला सामने आया है। इस बार भाजपा के एक विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए अपशब्द कह दिए और अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला डिंडौरी जिले का है जहां जिले की मेहंदवानी विधानसभा के विधायक खुलेआम मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए अपशब्द बोल गए।

देखें वीडियो-

बीजेपी विधायक ने कहे अपशब्द

भाजपा विधायक के विवादित बयान का जो वीडियो सामने आया है वो कुछ दिन पुराना है। तब डिंडौरी जिले में लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया था। मंच पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और इसी दौरान डिंडौरी जिले की मेहंदवानी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे मंच से बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघ दी। बोलते-बोलते विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर बैठे जिसे हम लिख भी नहीं सकते।

ये बोले विधायक ओमप्रकाश धुर्वे

जो वीडियो सामने आया है उसमें मंच से विधायक ओमप्रकाश धुर्वे बोल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने तहसीलदार-अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा- ये बताओ, ये खेत नहीं बना पाएगा क्या, लेकिन ये अपना काम छोड़कर के ### (अपशब्द) के जेसीबी पकड़ने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं विधायक ने आगे ये भी कहा कि ये सफ्फा ल गोल कर दो यार, कभी-कभी निकल जाता है। जिसका मतलब है कि मैं अभी जो बोला हूं उस सभी को गोल कर दो यार मतलब डिलीट कर दो। लोक कल्याणकारी शिविर के मंच से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे का इस तरह से अपशब्द बोलना शिविर की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। यहां ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी बीजेपी विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने मंच से ही एक पत्रकार पर भी तंज कसा था और ये कहा था कि हमारे बारे में भी कभी कुछ अच्छा छापा करो।

ये भी पढ़ें

एमपी में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में परोसा गया नॉनवेज, मचा हंगामा
भोपाल
miniser dilip jaiswal

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 05:18 pm

Published on:

16 Jan 2026 05:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / एमपी में भाजपा विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए कहा अपशब्द

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

झिरिया का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं बैगा परिवार के लोग

डिंडोरी

1.20 करोड़ की परियोजना का काम शुरू, नर्मदा में नहीं मिलेगा नालों का गंदा पानी

डिंडोरी

एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, सिविल सर्जन सहित 33 को थमाया नोटिस

dindori
डिंडोरी

वर्षों से अनुपस्थित वार्ड बॉय व स्थानांतरित कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

डिंडोरी

बीएमओ पर आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में हेरफेर करने का लगाया आरोप

डिंडोरी
