एमपी में भाजपा विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए कहा अपशब्द

जो वीडियो सामने आया है उसमें मंच से विधायक ओमप्रकाश धुर्वे बोल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने तहसीलदार-अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा- ये बताओ, ये खेत नहीं बना पाएगा क्या, लेकिन ये अपना काम छोड़कर के ### (अपशब्द) के जेसीबी पकड़ने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं विधायक ने आगे ये भी कहा कि ये सफ्फा ल गोल कर दो यार, कभी-कभी निकल जाता है। जिसका मतलब है कि मैं अभी जो बोला हूं उस सभी को गोल कर दो यार मतलब डिलीट कर दो। लोक कल्याणकारी शिविर के मंच से भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे का इस तरह से अपशब्द बोलना शिविर की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। यहां ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी बीजेपी विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने मंच से ही एक पत्रकार पर भी तंज कसा था और ये कहा था कि हमारे बारे में भी कभी कुछ अच्छा छापा करो।