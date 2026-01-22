22 जनवरी 2026,

डिंडोरी

नाली का गंदा पानी डैम घाट तक पहुंचने का विरोध, धरने पर बैठे परिक्रमावासी

एसडीओपी और तहसीलदार सहित नगर परिषद के अमले ने दी समझाइश डिंडौरी. जिला मुख्यालय की नगर परिषद की कार्यप्रणाली से नाराज होकर बुधवार की दोपहर परिक्रवासियों को सडक़ पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश के अलग अलग जगहों से डिंडोरी पहुंचे परिक्रमावासियों सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि नर्मदागंज शांति नगर

डिंडोरी

Prateek Kohre

Jan 22, 2026

एसडीओपी और तहसीलदार सहित नगर परिषद के अमले ने दी समझाइश

डिंडौरी. जिला मुख्यालय की नगर परिषद की कार्यप्रणाली से नाराज होकर बुधवार की दोपहर परिक्रवासियों को सडक़ पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश के अलग अलग जगहों से डिंडोरी पहुंचे परिक्रमावासियों सहित स्थानीय लोगों ने बताया कि नर्मदागंज शांति नगर रोड में नाली का पानी सडक़ से होकर डैम घाट में पहुंच रहा है। साथ ही यहां स्थित धर्मशाला में भी पानी घुस जाता है, जिससे गंदगी के कारण परिक्रमावासियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। पिछले कई दिनों से बनी इस समस्या से नगर परिषद के जिम्मेदारों को अवगत भी कराया जा चुका है। लोगों का कहना है कि वे पिछले चार दिन से इस समस्या से संबंधित फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे है। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से परिक्रमावासियों सहित स्थानीय लोगों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। आक्रोशित होकर लोग मां नर्मदा मंदिर के सामने सडक़ में धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी लगने पर पहले नगर परिषद का अमला मौके पर पहुंचा एवं समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके बाद एसडीओपी डिंडौरी सतीश द्विवेदी के साथ तहसीलदार डिंडौरी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर परिक्रमावासियों का धरना समाप्त कराया। अधिकारियों ने आसपास के इलाके का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने इस संबंध में ठोस पहल करने का आश्वासन दिया है।

Published on:

22 Jan 2026 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / नाली का गंदा पानी डैम घाट तक पहुंचने का विरोध, धरने पर बैठे परिक्रमावासी

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

