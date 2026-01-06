झिरिया का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं बैगा परिवार के लोग

जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत उजागर

डिंडौरी. इंदौर में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के बाद अब जिले डुलहरी सेें जल जीवन मिशन के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। जनपद पंचायत मेंहदवानी अंतर्गत ग्राम पंचायत डुलहरी के बैगा बाहुल्य पोषक ग्राम खाल्हे डुलहरी में ग्रामीण आज भी पीने के शुद्ध पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मिशन के तहत दो वर्ष पूर्व बिछाई गई पाइप लाइन और लगाए गए नल नाकाम साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि ग्रामीण झिरिया का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बना रहता है। जिले के कई गांवों में जल जीवन मिशन कागजों में सफल बताया जा रहा है, लेकिन धरातल पर खाली पड़ी पानी की टंकियां, खुले में पड़े पाइप, अधूरे गेट वाल्व और टूटे-फूटे नल इस योजना की सच्चाई बयां कर रहे हैं। कई स्थानों पर ठेकेदार अधूरा काम छोडकऱ गायब हो चुके हैं, वहीं ग्रामीण नल-जल योजना से शुद्ध पानी मिलने की आस में वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेका कंपनी गांव में पाइप लाइन तो बिछा दी, लेकिन पानी पहुंचाना भूल गई। पानी की भारी समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने श्रमदान कर झिरिया खोदी और मवेशियों व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके चारों ओर बाडी़ से घेरा बना दिया है।