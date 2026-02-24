24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डिंडोरी

कमरे में फांसी पर लटका मिला आइटीआइ शिक्षक का शव

मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिसडिंडौरी. जिले के जनपद अमरपुर स्थित शासकीय आइटीआइ परिसर में सोमवार की सुबह एक शिक्षक का शव फांसी पर लटका मिला। सूचना मिलते ही अमरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार मृतक अनिल आदिवासी 26 वर्ष मूलत: शिवपुरी जिले के निवासी थे। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Feb 24, 2026

मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस
डिंडौरी. जिले के जनपद अमरपुर स्थित शासकीय आइटीआइ परिसर में सोमवार की सुबह एक शिक्षक का शव फांसी पर लटका मिला। सूचना मिलते ही अमरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार मृतक अनिल आदिवासी 26 वर्ष मूलत: शिवपुरी जिले के निवासी थे। वे अमरपुर आइटीआइ में वाहन ट्रेड के शिक्षक के रूप में पदस्थ थे और संस्थान की बिल्डिंग के एक कमरे में अकेले रह रहे थे। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला और मोबाइल फोन भी रिसीव नहीं हुआ तो आइटीआइ स्टाफ को आशंका हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, जहां शिक्षक का शव गमछे के फंदे से पंखे पर लटका मिला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया तथा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मृतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने जांच के लिए जब्त कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / कमरे में फांसी पर लटका मिला आइटीआइ शिक्षक का शव

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

डिंडोरी

ट्रेंडिंग

जिले में कृषि धन धान्य योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनीं मिलेट्स क्वीन लहरी बाई

डिंडोरी

नाली का गंदा पानी डैम घाट तक पहुंचने का विरोध, धरने पर बैठे परिक्रमावासी

डिंडोरी

शिविर में दिखी लापरवाही, इंजेक्शन लगाकर कर दिया बेहोश पर नहीं किया ऑपरेशन

डिंडोरी

एमपी में भाजपा विधायक ने भरे मंच से तहसीलदार-अधिकारियों के लिए कहा अपशब्द

bjp mla omprakash dhurve
डिंडोरी

झिरिया का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं बैगा परिवार के लोग

डिंडोरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.