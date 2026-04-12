वृंदावन के बाद चित्रकूट में बड़ा हादसा, मंदाकिनी नदी में पलटी श्रद्धालुओं से भरी नाव, मची चीख-पुकार

Chitrakoot Accident : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन से गुजरने वाली यमुना नदी में नाव पलटने से अबतक 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि होने और 4 अबतक लापता होने के मामले को अभी कुछ समय ही बीता था कि, अब यूपी से सटे मध्य प्रदेश के सतना जिले की धर्मनगरी चित्रकूट इसी तरह के एक हादसे की सनसनीखेज खबर सामने आई है। आपको बता दें कि, शनिवार शाम क्षेत्र से गुजरने वाली मंदाकिनी नदी के रामघाट पर आरती के दौरान एक नाव पलटने से उसमें सवार श्रद्धालु नदी में गिर गए। हादसे के चलते घटना स्थल पर चीख - पुकार मच गई।