सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी पर मां पूनम सिन्हा ने लगाई मुहर? बोलीं- जल्द मिलेगी खुशखबरी, जहीर के बच्चे की मां बनने वाली हैं अभिनेत्री?

Poonam Sinha On Sonakshi Sinha Pregnancy Rumours (सोर्स- एक्स)
Poonam Sinha On Sonakshi Sinha Pregnancy Rumours: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। खासकर उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर उड़ती अफवाहों ने कई बार इंटरनेट पर हलचल मचाई। अब इन चर्चाओं पर उनकी मां पूनम सिन्हा ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में इन खबरों पर जवाब देते हुए माहौल को मुस्कुराहट से भर दिया।
दरअसल, पिछले साल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सोनाक्षी सिन्हा की तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें कुछ लोगों ने उनके हाव-भाव और पोज को लेकर अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि वह अपने बेबी बंप को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। देखते ही देखते यह चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। हालांकि उस समय अभिनेत्री और उनके पति जहीर इकबाल ने इन बातों को मजाकिया अंदाज में खारिज कर दिया था।
हाल ही में एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम सिन्हा ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि लोगों ने तो उन्हें कई बार नानी बना दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब भी परिवार में ऐसा कोई खुशखबरी वाला मौका आएगा, वह उनके लिए बेहद खास होगा। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन परिवार इस तरह की खुशी का स्वागत जरूर करेगा।
इसी बातचीत के दौरान पूनम सिन्हा ने बेटियों के महत्व पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का सबसे खास पल वह था जब उनके घर बेटी का जन्म हुआ था। उनके मुताबिक बेटियां परिवार में खुशियों और संवेदनाओं का अलग ही रंग भर देती हैं और जीवन को पूरा बनाती हैं।
गौरतलब है कि जब पहली बार सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की अफवाहें सामने आई थीं, तब अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खास शैली में इन चर्चाओं का जवाब दिया था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लंबी चल रही कथित “प्रेग्नेंसी” पर तंज कसते हुए यह संकेत दिया था कि इंटरनेट पर फैलने वाली हर बात सच नहीं होती। उनके इस जवाब को फैंस ने भी खूब पसंद किया था।
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बाद से ही दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर फैंस की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। ऐसे में समय-समय पर इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि परिवार की ओर से आए ताजा बयान ने इन अफवाहों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। अब फैंस को इंतजार रहेगा कि आने वाले समय में अभिनेत्री अपने करियर और निजी जीवन से जुड़ी कौन सी नई खुशखबरी साझा करती हैं।
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