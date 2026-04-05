सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी पर मां पूनम सिन्हा ने लगाई मुहर? बोलीं- जल्द मिलेगी खुशखबरी, जहीर के बच्चे की मां बनने वाली हैं अभिनेत्री?

हाल ही में एक इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम सिन्हा ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि लोगों ने तो उन्हें कई बार नानी बना दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब भी परिवार में ऐसा कोई खुशखबरी वाला मौका आएगा, वह उनके लिए बेहद खास होगा। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन परिवार इस तरह की खुशी का स्वागत जरूर करेगा।