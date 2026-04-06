अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी मोहब्बत पर दिव्या दत्ता ने दिया जवाब, बोलीं- कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर

दरअसल, चर्चा की शुरुआत उस मामले से हुई जब शुभांकर मिश्रा ने रेखा के मेगास्टार अमिताभ बच्चन के लिए सालों से दिखाई देने वाले सम्मान और स्नेह का जिक्र किया। उन्होंने हाल के एक कार्यक्रम का उदाहरण भी दिया, जिसमें रेखा अभिनेता के पोते अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग के दौरान बेहद आत्मीयता से नजर आई थीं। इसी संदर्भ में दिव्या दत्ता से पूछा गया कि क्या उन्होंने भी कभी ऐसा गहरा लेकिन अधूरा रह जाने वाला प्रेम महसूस किया है।