‘मैरिटल रेप’ की सच्चाई पर करारा वार, दिव्या दत्ता की सीरीज ने दर्शकों को किया असहज, सोचने पर मजबूर

Chiraiya Web Series: अगर आप सस्पेंस और जिंदगी के संघर्ष वाली वेबसीरीज के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते OTT पर 'चिरैया' (Chiraiya) ड्रामा सीरीज खूब ट्रेंड में बनी हुई है। बता दें, शादी को कानूनी रूप से 2 लोगों के बीच का रिश्ता माना जाता है, लेकिन भारत में इसे केवल 2 व्यक्तियों के बजाय दो परिवारों का मेल भी समझा जाता है। ये दो परिवारों, रीति-रिवाजों और संस्कृतियों का संगम होता है। ऐसी ही एक सीरीज के बारे में आज हम आपको बताने वाले है, जिसमें शादीशुदा जिंदगी में जटिलताओ को दिखाया गया है।