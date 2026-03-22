Dhurandhar 2 के ओटीटी प्रीमियर पर बड़ी खबर, इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का दूसरा हिस्सा 'धुरंधरः द रिवेंज' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शोर और सीटीयां बजनी शूरू हो गई है। बता दें, फिल्म ने पेड प्रीव्यू के साथ केवल 3 दिनों में 339 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले दिन 102 करोड़ की दमदार ओपनिंग की और आज रविवार के कलेक्शन का भी सभी को बेसब्री से इंतजार है और माना जा रहा है कि ये कलेक्शन 120 करोड़ रुपये से ऊपर होगा। खबरों के अनुसार, फिल्म पहले वीकेंड के बाद कुल 450 करोड़ रुपये की कमाई पार कर सकती है।