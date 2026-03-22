खूंखार विलेन और संजू बाबा की दीवानगी...धुरंधर 2 के 'चौधरी असलम' का वो सच, जो उड़ा देगा होश

इसमें सबसे पहला नाम है दाऊद इब्राहिम का, जिन्हें फिल्म में उनके असली नाम से ही दिखाया गया है और दूसरा नाम है आतिफ अहमद का किरदार अतीक अहमद से प्रेरित माना गया है, लेकिन सबसे मजेदार है, वे किरदार हैं जो संजय दत्त ने निभाए यानी चौधरी असलम। वो केवल फिल्मी किरदार नहीं, बल्कि सच में पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी थे और उनकी पत्नी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि चौधरी असलम का संजय दत्त बहुत बड़ा फैन था और संजय की फिल्में उन्हें बेहद पसंद थीं। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि फिल्म की कहानी पूरी हकीकत नहीं है।