6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

Sunil Lahri News: रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण बने सुनील लहरी ने देश के हालातों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने जो कहा वह सीधे उन्हीं पर प्रहार कहा जा रहा है। वीडियो जैसे ही आया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 06, 2026

Sunil Lahri big statement on donald trump after Middle East crisis said one man ego destroyed everything

सुनील लहरी ने युद्ध के हालातों पर दिया बयान

Sunil Lahri On Middle East crisis: रामानंद सागर की 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरीअपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने नीतेश तिवारी की रामायण पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि रणबीर कपूर जो राम बने हैं उसमे मासूमियत की कमी लगी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा था। अब इसी बीच उन्होंने मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में गहराते युद्ध के संकट और अमेरिका-ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर अपना बड़ा बयान दिया है और गहरी चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए सुनील लहरी ने बिना किसी का नाम लिए दुनिया के बड़े नेताओं और उनके 'अहंकार' पर जमकर हमला बोला है।

सुनील लहरी ने युद्ध पर दिया बेबाक बयान (Sunil Lahri On Middle East crisis)

सुनील लहरी ने अपने वीडियो में किसी देश या राजनेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों का तीर सीधा सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की तरफ था। उन्होंने कहा, "किसी एक व्यक्ति का ईगो (अहंकार) पूरी मानवता को मुसीबत में डाल सकता है। एक इंसान के गलत फैसले की वजह से आज पूरी दुनिया संकट के मुहाने पर खड़ी है।" जानकारों का मानना है कि सुनील का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध को हवा देने वाले अन्य नेताओं के फैसलों की तरफ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेतृत्व करने वालों में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके गलत फैसलों की कीमत बेगुनाह जनता को चुकानी पड़ती है।

सुनील लहरी ने जताई चिंता (Sunil Lahri On Donald Trump)

युद्ध की वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष करते हुए सुनील लहरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब हालात 'न निगलते बन रहे हैं और न उगलते'। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज स्थिति 'धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का' जैसी हो गई है। अगर वह देश युद्ध से कदम पीछे खींचता है, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान और अपमानजनक समझौतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, अगर वह युद्ध जारी रखता है, तब भी हर रोज करोड़ों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। उन्होंने नसीहत दी कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सौ बार नहीं, बल्कि हजार बार सोचना चाहिए।

शांति और सदबुद्धि की प्रार्थना

वीडियो के आखिर में 'लक्ष्मण' भावुक नजर आए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दुनिया के नेताओं को सदबुद्धि मिले और जल्द ही शांति की बहाली हो। उन्होंने अपने फैंस और आम जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा, "हालात बहुत नाजुक हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लोग सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।"

ये भी पढ़ें

‘जेल के डर से मांगी माफी’, राकेश बेदी ने प्रतिबंधित शब्द बोलने पर दी सफाई, आजाद समाज पार्टी ने कसा तंज
बॉलीवुड
Rakesh Bedi public apology after Using Prohibited word Harijan remark sparks was backlash

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 12:25 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

Dipika Kakar Emotional On Cancer
TV न्यूज

‘तू तो भाई है ना’, दरिंदे नौकर के सामने गिड़गिड़ाई थीं आरती, सुनाया खौफनाक किस्सा

Aarti Singh big reveal on Sexual Abuse by Servant said he entered my room with malicious intent
TV न्यूज

‘तुम्हारी शादी चलेगी नहीं’, 50 की एकता कपूर को ऐसा क्यों कहते हैं दोस्त? खुद बताया बड़ा कारण

Ekta Kapoor on her marriage said my friends advised me do not get marriage this big reason
TV न्यूज

‘रोती हुई औरत कमजोर नहीं’, 50 की एकता कपूर ने महिलाओं की स्थिति पर दिया बेबाक बयान

Ekta Kapoor On Woman Portrayal In Serials
मनोरंजन

Kapil Sharma Controversies: कभी पीएम मोदी को टैग करके रिश्वत का आरोप तो कभी सुनील ग्रोवर से भिड़ गए कपिल शर्मा, जानें कॉमेडियन के बड़े विवाद

Kapil Sharma Birthday
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.