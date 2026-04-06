लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

Sunil Lahri On Middle East crisis: रामानंद सागर की 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरीअपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने नीतेश तिवारी की रामायण पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि रणबीर कपूर जो राम बने हैं उसमे मासूमियत की कमी लगी है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा था। अब इसी बीच उन्होंने मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में गहराते युद्ध के संकट और अमेरिका-ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर अपना बड़ा बयान दिया है और गहरी चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए सुनील लहरी ने बिना किसी का नाम लिए दुनिया के बड़े नेताओं और उनके 'अहंकार' पर जमकर हमला बोला है।