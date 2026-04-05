रामायण के टीजर पर ‘लक्ष्मण’ सुनील लहरी का फूटा गुस्सा, बोले- रणबीर में मासूमियत नहीं झलक रही

Sunil Lehri Angry On Ranbir Kapoor Ramayana Teaser (सोर्स- एक्स)
Sunil Lehri Angry On Ranbir Kapoor Ramayana Teaser: रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' के टीजर के सामने आते ही दर्शकों के बीच जहां उत्सुकता बढ़ी है, वहीं इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में टीवी के चर्चित धारावाहिक 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभा चुके अभिनेता सुनील लहरी ने फिल्म के टीजर को लेकर अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म की सफलता केवल तकनीक या बड़े बजट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें भावनात्मक प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। सुनील लहरी ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
DNA से बात करते हुए सुनील लहरी ने कहा कि भगवान राम जैसे आदर्श चरित्र को पर्दे पर जीवंत करना केवल अभिनय का नहीं बल्कि व्यक्तित्व की सहजता और शांति का भी विषय होता है। उनके अनुसार, इस भूमिका में दर्शकों को करुणा, संतुलन और सौम्यता का अनुभव होना चाहिए, जो किरदार की मूल पहचान है।
उन्होंने फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर के लुक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एक सक्षम अभिनेता हैं, लेकिन इस भूमिका के लिए जिस तरह की सहज मासूमियत और आध्यात्मिक आभा की अपेक्षा की जाती है, उसकी झलक अभी कम दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने विश्वास भी जताया कि अंतिम फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों को प्रभावित कर सकता है।
सुनील लहरी ने ये भी कहा कि किसी फिल्म का मूल्यांकन केवल शुरुआती झलक देखकर करना उचित नहीं होता। उनके अनुसार, पौराणिक विषयों पर आधारित प्रस्तुतियों में दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पुराने दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद रामायण धारावाहिक आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है क्योंकि उसमें भावनात्मक गहराई थी।
उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बड़े बजट और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग फिल्म को भव्य बना सकता है, लेकिन दर्शकों के मन तक पहुंचने के लिए कहानी और प्रस्तुति में संवेदनशीलता जरूरी होती है। उनके मुताबिक, अगर दर्शकों को किरदारों से आत्मीय जुड़ाव महसूस नहीं होगा, तो तकनीकी उत्कृष्टता भी फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं दिला पाएगी।
फिल्म रामायण का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसमें कई चर्चित कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म में यश रावण की भूमिका में दिखाई देंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं। वहीं सनी देओल हनुमान के रूप में नजर आएंगे और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई देंगे।
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