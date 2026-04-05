रामायण के टीजर पर ‘लक्ष्मण’ सुनील लहरी का फूटा गुस्सा, बोले- रणबीर में मासूमियत नहीं झलक रही

Sunil Lehri Angry On Ranbir Kapoor Ramayana Teaser: रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' के टीजर के सामने आते ही दर्शकों के बीच जहां उत्सुकता बढ़ी है, वहीं इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में टीवी के चर्चित धारावाहिक 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभा चुके अभिनेता सुनील लहरी ने फिल्म के टीजर को लेकर अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म की सफलता केवल तकनीक या बड़े बजट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें भावनात्मक प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। सुनील लहरी ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।