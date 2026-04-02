2 मिनट 38 सेकंड के टीजर में ‘हनुमान’ सनी देओल के ना होने पर भड़के फैंस, ‘रामायण’ के मेकर्स पर कही ये बात

Sunny Deol Hanuman Look In Ramayan: नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का टीजर हाल ही में हनुमान जयंती के खास अवसर पर रिलीज किया गया, लेकिन टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। वजह यह रही कि फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल की एक झलक भी दर्शकों को देखने को नहीं मिली। इसी बात को लेकर फैंस ने अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर की।