‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

Dipika Kakar Emotional On Cancer (सोर्स- एक्स)
Dipika Kakar Emotional On Cancer: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी सेहत को लेकर फिर चर्चा में हैं। हाल ही में पेट में बने सिस्ट की सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ जर्नी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यह दौर उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कैंसर से जंग लड़ने के कुछ महीनों बाद ही दोबारा स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आने से वह भावुक हो गईं।
दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग के जरिए फैंस के साथ अपनी स्थिति साझा करते हुए कहा कि हाल ही में सिस्ट की समस्या सामने आने के बाद वो घबरा गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि लगातार इलाज और स्वास्थ्य से जुड़े बदलावों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
दीपिका ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी सेहत और आने वाले इलाज को लेकर लगातार सोच रही थीं। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि महिलाओं का शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद वे मजबूती के साथ अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभाती रहती हैं।
अभिनेत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं की ताकत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने होने वाले शारीरिक बदलाव, हार्मोनल समस्याएं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वे परिवार और काम दोनों को संतुलित करती हैं। दीपिका ने कहा कि उन्हें अब महिलाओं की ताकत का असली एहसास हो रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि कई बार थकान ज्यादा होने पर वह आराम करना पसंद करती हैं और धीरे-धीरे अपने रूटीन को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनके अनुसार, सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही चीज आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।
गौरतलब है कि दीपिका पिछले कुछ महीनों से लिवर कैंसर के दूसरे चरण से जूझ रही थीं। जून 2025 में उनका ट्यूमर हटाने के लिए सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वह लगातार इलाज और रिकवरी के दौर से गुजर रही हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान उनके पति शोएब इब्राहिम हर कदम पर उनके साथ नजर आए।
दीपिका और शोएब दोनों ही अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए फैंस को उनकी हेल्थ अपडेट देते रहे हैं, जिससे उनके चाहने वाले लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।
दीपिका कक्कड़ को टीवी शो 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में पहचान मिली थी। इसके अलावा वो बिग बॉस 12 की विजेता भी रह चुकी हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिलती है।
फिलहाल दीपिका धीरे-धीरे अपनी सेहत में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और फैंस उनकी जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उनकी इस हिम्मत और सकारात्मक सोच ने एक बार फिर लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया है।
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