6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

Dipika Kakar Emotional On Cancer: दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने हाल ही में अपनी कैंसर की जर्नी को लेकर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो अपनी सर्जरी की वजह से प्रभावित हो गईं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Dipika Kakar Emotional On Cancer

Dipika Kakar Emotional On Cancer (सोर्स- एक्स)

Dipika Kakar Emotional On Cancer: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी सेहत को लेकर फिर चर्चा में हैं। हाल ही में पेट में बने सिस्ट की सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ जर्नी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यह दौर उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कैंसर से जंग लड़ने के कुछ महीनों बाद ही दोबारा स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आने से वह भावुक हो गईं।

मानसिक रूप से भी प्रभावित हुईं दीपिका (Dipika Kakar Emotional On Cancer)

दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग के जरिए फैंस के साथ अपनी स्थिति साझा करते हुए कहा कि हाल ही में सिस्ट की समस्या सामने आने के बाद वो घबरा गई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि लगातार इलाज और स्वास्थ्य से जुड़े बदलावों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में सकारात्मक रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।

दीपिका ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी सेहत और आने वाले इलाज को लेकर लगातार सोच रही थीं। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि महिलाओं का शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद वे मजबूती के साथ अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभाती रहती हैं।

महिलाओं की ताकत को किया सलाम

अभिनेत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं की ताकत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर महीने होने वाले शारीरिक बदलाव, हार्मोनल समस्याएं और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वे परिवार और काम दोनों को संतुलित करती हैं। दीपिका ने कहा कि उन्हें अब महिलाओं की ताकत का असली एहसास हो रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि कई बार थकान ज्यादा होने पर वह आराम करना पसंद करती हैं और धीरे-धीरे अपने रूटीन को पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनके अनुसार, सकारात्मक सोच बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही चीज आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।

पहले भी कैंसर से लड़ चुकी हैं दीपिका (Dipika Kakar Emotional On Cancer)

गौरतलब है कि दीपिका पिछले कुछ महीनों से लिवर कैंसर के दूसरे चरण से जूझ रही थीं। जून 2025 में उनका ट्यूमर हटाने के लिए सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वह लगातार इलाज और रिकवरी के दौर से गुजर रही हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान उनके पति शोएब इब्राहिम हर कदम पर उनके साथ नजर आए।

दीपिका और शोएब दोनों ही अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए फैंस को उनकी हेल्थ अपडेट देते रहे हैं, जिससे उनके चाहने वाले लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

‘ससुराल सिमर का’ से मिली थी खास पहचान

दीपिका कक्कड़ को टीवी शो 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में पहचान मिली थी। इसके अलावा वो बिग बॉस 12 की विजेता भी रह चुकी हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिलती है।

फिलहाल दीपिका धीरे-धीरे अपनी सेहत में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और फैंस उनकी जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उनकी इस हिम्मत और सकारात्मक सोच ने एक बार फिर लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Apr 2026 06:38 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

Sunil Lahri big statement on donald trump after Middle East crisis said one man ego destroyed everything
TV न्यूज

‘तू तो भाई है ना’, दरिंदे नौकर के सामने गिड़गिड़ाई थीं आरती, सुनाया खौफनाक किस्सा

Aarti Singh big reveal on Sexual Abuse by Servant said he entered my room with malicious intent
TV न्यूज

‘तुम्हारी शादी चलेगी नहीं’, 50 की एकता कपूर को ऐसा क्यों कहते हैं दोस्त? खुद बताया बड़ा कारण

Ekta Kapoor on her marriage said my friends advised me do not get marriage this big reason
TV न्यूज

‘रोती हुई औरत कमजोर नहीं’, 50 की एकता कपूर ने महिलाओं की स्थिति पर दिया बेबाक बयान

Ekta Kapoor On Woman Portrayal In Serials
मनोरंजन

Kapil Sharma Controversies: कभी पीएम मोदी को टैग करके रिश्वत का आरोप तो कभी सुनील ग्रोवर से भिड़ गए कपिल शर्मा, जानें कॉमेडियन के बड़े विवाद

Kapil Sharma Birthday
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.