‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

Dipika Kakar Emotional On Cancer: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी सेहत को लेकर फिर चर्चा में हैं। हाल ही में पेट में बने सिस्ट की सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ जर्नी को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यह दौर उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कैंसर से जंग लड़ने के कुछ महीनों बाद ही दोबारा स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आने से वह भावुक हो गईं।