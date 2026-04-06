‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह यहां खड़ा रहूंगा’, धर्मेंद्र को याद कर छलका बॉबी देओल का दर्द

स्टेज पर अवॉर्ड लेने के दौरान बॉबी देओल खुद को संभाल नहीं पाए और भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। स्पीच के दौरान पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पापा ने अपने काम और सादगी से लोगों के दिल को छुआ। पिता को याद करते हुए बॉबी ने कहा, “सबकी आंखों में मुझे अपने पिता का प्यार नजर आता है। मेरे पिता ने अपने काम और इंस्टाग्राम रील्स (जो उनका नया शौक बन गया था) के जरिए सभी के दिलों को छू लिया। वे हमेशा लोगों को खुश देखना चाहते थे और मानते थे कि भगवान ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है। वे अक्सर कहते थे कि हर किसी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है और अगर हम उस पर विश्वास करें तो कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं।