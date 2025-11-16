‘फिल्मी अवॉर्ड में कच्छा पहन के चला जाऊंगा’, बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूं नाराज हुए धर्मेंद्र

धर्मेंद्र यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा, "मेरा सिल्वर, गोल्डन जुबली सब हुआ लेकिन मुझे कोई अवॉर्ड नहीं मिला। फिर कुछ सालों बाद, मैंने हार मान ली। मैंने फैसला किया कि मैं टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर अवॉर्ड फंक्शन में जाऊंगा या कच्छा पहनकर चला जाऊंगा।"



धर्मेंद्र ने हमेशा अपने अलग-अलग इंटरव्यू में कहा, "जनता का प्यार ही आपकी असली पहचान है। मैं लोगों से मिलने वाले प्यार को किसी शेल्फ पर पड़ी धूल भरी ट्रॉफियों से कहीं बेहतर मानता हूं। PTI के साथ एक इंटरव्यू में, धर्मेंद्र से पूछा गया था कि उन्हें कोई पुरस्कार क्यों नहीं मिला? उन्होंने कहा था कि आमतौर पर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड पाने का मतलब रिटायरमेंट होता है लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि मुझे अवॉर्ड क्यों नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म फूल और पत्थर, सत्यकाम, चुपके चुपके, प्रतिज्ञा, शोले और नया जमाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए था।