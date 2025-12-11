11 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के मौके पर उनके छोटे बेटे, अभिनेता बॉबी देओल ने एक बेहद भावुक और यादगार तोहफा दिया। बॉबी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी एक पुरानी शर्ट पहनी, जिसे देखकर फैंस इमोशनल हो उठे हैं।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 11, 2025

बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस

बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र (सोर्स: x)

Bobby Deol: धर्मेंद्र, जो लोगों के लिए एक महान अभिनेता थे, लेकिन वो अपने परिवार की जान थे। बता दें, धर्मेंद्र की 8 दिसंबर को 90वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। धर्मेंद्र इस खास अवसर को सेलिब्रेट करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। अब ऐसे में पिता के खास दिन पर बॉबी देओल ने उन्हें याद किया है और दिल छू जाने वाला एक इमोशनल पोस्ट और अपने पिता के विंटेज शर्ट को पहने नजर आए, जो फैंस के आकर्षण का केंद्र बना।

धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट पहने

दरअसल, धरम जी की 90th बर्थ एनिवर्सरी पर बॉबी देओल अपने प्यारे पापा धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट पहनकर उनके फैंस से मिले और उन्हें गले लगाया। बता दें, बॉबी को धरम जी की पुरानी शर्ट पहना देखकर फैंस इमोशनल नजर आए और फैंस को बॉबी का इस अंदाज में पिता को ट्रिब्यूट करने का तरीका बेहद पसंद आया।

रुतबा या कामयाबी नहीं है

बता दें, बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र के बारें में पहले एक इंटरव्यू में कहा था,"अपने माता-पिता को बूढ़ा होते देखने का डर। समय को रोक देने की चाहत। उनके बिना एक दुनिया की कल्पना करने का दुख और अपने बच्चों के लिए उस इमोशनल विरासत को पाने की गहरी इच्छा जिसने आपको बनाया है।"

इतना ही नहीं, हम जो देना चाहते हैं वो पैसा, रुतबा या कामयाबी नहीं है बल्कि ये वैल्यूज, दया, इमोशनल गहराई और लोगों को महसूस कराने की काबिलियत है कि उन्हें देखा जा रहा है। ये वो इमोशनल विरासत है जो हर माता-पिता अनजाने में पीछे छोड़ जाते हैं।" बॉबी ने आगे ये भी बताया था "मैं अपने पापा को कभी मरता हुआ नहीं देख सकता" बॉबी ने ये बात फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र के डेथ सीन को देखने के बाद कही थी।

दरअसल, बॉबी ने अपने पिता के पसंदीदा व्यवहार के बारे में भी बताया, " वो बहुत अच्छे और समझदार हैं। उन्होंने हर उस इंसान को खास महसूस कराया जिससे वो मिले हैं। वो हर किसी को बहुत इज्जत और बहुत प्यार देते हैं, और ये एक खास क्वालिटी है, उनके अंदर।" बॉबी देओल का ये इंटरव्यू पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा है।

