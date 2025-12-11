बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस

इतना ही नहीं, हम जो देना चाहते हैं वो पैसा, रुतबा या कामयाबी नहीं है बल्कि ये वैल्यूज, दया, इमोशनल गहराई और लोगों को महसूस कराने की काबिलियत है कि उन्हें देखा जा रहा है। ये वो इमोशनल विरासत है जो हर माता-पिता अनजाने में पीछे छोड़ जाते हैं।" बॉबी ने आगे ये भी बताया था "मैं अपने पापा को कभी मरता हुआ नहीं देख सकता" बॉबी ने ये बात फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र के डेथ सीन को देखने के बाद कही थी।