बॉलीवुड

‘धुरंधर’ का ये जासूस है टीवी का कॉमेडी किंग, लोगों के दिलों पर किया है राज, अब काट रहा फिल्म में बवाल

Dhurandhar Film: 'धुरंधर' में जहां रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना को लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं, एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसे टीवी की दुनिया का कॉमेडी किंग कहा जाता है और अब फिल्म में एक जासूस बनकर वाहवाही लूट रहा है।  

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 11, 2025

Gaurav Gera not recognise in Dhurandhar Transformation from Chutki to undercover spy fans shocked after watching

फिल्म धुरंधर कर रही है शानदार कमाई

Dhurandhar Film: फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज के छठे दिन तक फिल्म ने 158.86 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की इस सफलता के बीच, एक ऐसे एक्टर के अभिनय की चर्चा हो रही है, जिसने अपने बिल्कुल अलग लुक और दमदार परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी फोटो शेयर कर तारीफ कर रहे हैं कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया।

'धुरंधर' में मोहम्मद आलम का अनदेखा अवतार (Gaurav Gera in Dhurandhar film)

'धुरंधर' की सबसे बड़ी खासियत इसके एक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा, गौरव गेरा ने फिल्म में कराची के ल्यारी इलाके में जूस बेचने वाले एक बुजुर्ग मोहम्मद आलम का किरदार निभाया है। उनका यह लुक इतना अलग और अनजाना था कि दर्शक उन्हें पहचान नहीं पाए। फिल्म रिलीज होते ही गौरव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और हर कोई उनके गंभीर अभिनय की तारीफ करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन गौरव गेरा हैं। फिल्म में उनके मोहम्मद आलम के किरदार को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं, जिस पर अब गौरव गेरा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।

तारीफ सुन इमोशनल हुए गौरव गेरा (Gaurav Gera ‘Chutki’ to undercover spy in Dhurandhar)

गौरव गेरा ने 'जूम' को दिए एक इंटरव्यू में फैंस से मिल रहे प्यार पर बात की। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "मैंने ऑनलाइन सारे कमेंट्स पढ़े। कुछ कमेंट पढ़कर तो मेरी आंखें भर आईं। इतना प्यार मिल रहा है, यह मेरे लिए बहुत खास पल है, और मैं लंबे समय से ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था।"

'जस्सी जैसी कोई नहीं' की 'जस्सी' और अपने लोकप्रिय कॉमेडी कैरेक्टर 'चुटकी' के लिए मशहूर गौरव ने बताया कि वह हमेशा से एक गंभीर और अलग तरह के किरदार की तलाश में थे। उन्होंने कहा, "अभिनेता कभी-कभी एक ही तरह के रोल में फंस जाता है। 'धुरंधर' ने मुझे वह आजादी दी कि मैं अपना एकदम नया पक्ष दिखा सकूं।" अपने बुजुर्ग लुक के बारे में हंसते हुए गौरव ने कहा कि लोगों को उनकी असली उम्र का अंदाजा ही नहीं है। फिल्म में बाल छोटे कर दिए, सफेद दाढ़ी रखी। अब लोगों ने मुझे असली रूप में देख ही लिया," उन्होंने मजाक में कहा।

'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता (Dhurandhar Film)

'धुरंधर' की शानदार सफलता के बाद, मेकर्स ने तुरंत ही 'धुरंधर' 2' का भी ऐलान भी कर दिया है, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और गौरव गेरा जैसे कई बड़े कलाकार हैं।

Published on:

11 Dec 2025 08:49 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ का ये जासूस है टीवी का कॉमेडी किंग, लोगों के दिलों पर किया है राज, अब काट रहा फिल्म में बवाल

