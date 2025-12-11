‘धुरंधर’ का ये जासूस है टीवी का कॉमेडी किंग, लोगों के दिलों पर किया है राज, अब काट रहा फिल्म में बवाल

'धुरंधर' की सबसे बड़ी खासियत इसके एक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा, गौरव गेरा ने फिल्म में कराची के ल्यारी इलाके में जूस बेचने वाले एक बुजुर्ग मोहम्मद आलम का किरदार निभाया है। उनका यह लुक इतना अलग और अनजाना था कि दर्शक उन्हें पहचान नहीं पाए। फिल्म रिलीज होते ही गौरव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और हर कोई उनके गंभीर अभिनय की तारीफ करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन गौरव गेरा हैं। फिल्म में उनके मोहम्मद आलम के किरदार को फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं, जिस पर अब गौरव गेरा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।