ऐश्वर्या से तलाक की अफवाहों पर क्या था बेटी आराध्या का रिएक्शन? अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा

अभिषेक बच्चन ने आगे आराध्या की तारीफ करते हुए कहा, "वह एक टीनएजर हैं। उनकी बिल्कुल अलग सोच है, जिसके बारे में हम प्राइवेट में बात करते हैं, लेकिन उनका बात जाहिर करने का बिल्कुल अलग ही तरीका है। वह 14 साल की हैं और उन्हें हमने फोन नहीं दिया हुआ है। अगर उनके दोस्तों को उनसे बात करनी होती है तो वह उनकी मां के फोन पर फोन करते हैं और ऐश्वर्या फिर आराध्या से बात करवाती हैं। यह हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें इंटरनेट एक्सेस देंगे, लेकिन सिर्फ होमवर्क करने और रिसर्च करने के लिए। उसे स्कूल पसंद है और वह उसी में ध्यान लगाती हैं।"