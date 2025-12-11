ऐश्वर्या से तलाक की अफवाहों पर क्या था बेटी आराध्या का रिएक्शन? अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा

अभिषेक बच्चन ने बेटी आराध्या को लेकर की बात
Aishwarya Rai And Abhishek Bachchan Divorce Rumors: उस समय हर कोई हैरान रह गया था जब साल 2024 में खबर उड़ी थी कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपना 17 साल का रिश्ता खत्म कर रहे हैं और तलाक ले रहे हैं। इन खबरों ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। तलाक की खबरों ने उस समय तूल पकड़ा था जब ऐश्वर्या और अभिषेक इवेंट हो या शादी हर जगह अलग-अलग पहुंचते थे।
इसके बाद कहा गया कि ऐश्वर्या राय ने अपना ससुराल छोड़ दिया है और अपनी बेटी के साथ अपने मायके शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने कान्स 2025 में अपने सिंदूर लुक से इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया था और अपने फैंस को बेहद खुश कर दिया था। अब लगभग 1 साल बाद अभिषेक बच्चन ने चुप्पी तोड़ी है और बड़ा खुलासा किया है कि इन अफवाहों के बारे में बेटी आराध्या पर क्या असर पड़ा और उन्हें इन खबरों के बारे में जानकारी मिली भी या नहीं?
अभिषेक बच्चन ने हाल ही में पीपिंग मून से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया है कि ऐश्वर्या ने बेटी को उनकी पब्लिक लाइफ के शोर-शराबे से निपटने में काफी मदद की है। अभिषेक बोले, "ऐश्वर्या ने आराध्या के मन में फिल्म इंडस्ट्री और हम जो करते हैं, उसके लिए बहुत सम्मान पैदा किया हुआ है। उन्होंने उसे सिखाया है कि हम आज जो कुछ भी हैं, फिल्मों और दर्शकों ने हमें जो दिया है, उनकी वजह से ही हैं।"
अभिषेक बच्चन ने आगे आराध्या की तारीफ करते हुए कहा, "वह एक टीनएजर हैं। उनकी बिल्कुल अलग सोच है, जिसके बारे में हम प्राइवेट में बात करते हैं, लेकिन उनका बात जाहिर करने का बिल्कुल अलग ही तरीका है। वह 14 साल की हैं और उन्हें हमने फोन नहीं दिया हुआ है। अगर उनके दोस्तों को उनसे बात करनी होती है तो वह उनकी मां के फोन पर फोन करते हैं और ऐश्वर्या फिर आराध्या से बात करवाती हैं। यह हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें इंटरनेट एक्सेस देंगे, लेकिन सिर्फ होमवर्क करने और रिसर्च करने के लिए। उसे स्कूल पसंद है और वह उसी में ध्यान लगाती हैं।"
अभिषेक से आगे उनकी और ऐश्वर्या की अफवाहों के बारे में पूछा गया कि आराध्या क्या सोचती हैं या इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है? तो अभिषेक बच्चन ने कहा, "आराध्या की दिलचस्पी ऐसे कंटेंट को सर्च करने में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करती हैं। वह जो कुछ भी पढ़ती है उस पर विश्वास नहीं करती। उसकी मां ने उसे सिखाया है कि वह जो कुछ भी पढ़ती है उस पर विश्वास न करे। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। हम अपनी फैमिली के साथ सच्चे थे। जैसे हम कभी ऐसी पोजीशन में नहीं आए जहां किसी को किसी से सवाल करना पड़े।"
