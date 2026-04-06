अमिताभ बच्चन ने 83 की उम्र में बयां किया वो 'मानसिक' दर्द, जिसने अंदर ही अंदर तोड़ दिया है उन्हें

जिसमें अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनके लिए कितना जरूरी है उम्र के हर पढ़ाव पर काम करते रहना। एक्टर ने एक पोस्ट में समय पर जाने की बात भी कही थी जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस इमोशनल हो गए थे। अमिताभ को फैंस हर उम्र में काम करते देखना चाहते हैं। दरअसल, कुछ समय पहले उन्हें एक बहुत दमदार रोल वाले फिल्म कल्कि में देखा गया था। अब इसके दूसरे पार्ट में एक्टर नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा एक्टर ने हाल में KBC के 17 वें सीजन को बाय बोला है। ऑडियंस इसके नए सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रही है।