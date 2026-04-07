42 की उम्र में प्रेग्नेंट हुईं Karishma Tanna, क्या 40 के बाद मां बनना सुरक्षित है?

Karishma Tanna Pregnancy (Photo- insta @karishmaktanna)
Karishma Tanna Pregnancy: अभिनेत्री करिश्मा तन्ना (Karishma Tanna) ने 42 साल की उम्र में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस करके कई महिलाओं को नई उम्मीद दी है। आजकल 40 के बाद मां बनना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही जानकारी, लाइफस्टाइल और मेडिकल सपोर्ट से यह संभव है।
महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है। 35 के बाद अंडों (eggs) की संख्या और क्वालिटी दोनों घटती हैं। हार्मोन में बदलाव, पीरियड्स का अनियमित होना और ओव्यूलेशन में दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आजकल मेडिकल साइंस काफी आगे बढ़ चुका है, जिससे कई महिलाएं 40 के बाद भी हेल्दी प्रेग्नेंसी कर पा रही हैं।
सही खान-पान रखें- डाइट बहुत बड़ा रोल निभाती है। हरी सब्जियां और दालें (फोलिक एसिड के लिए), फल, खासकर बेरीज (एंटीऑक्सीडेंट के लिए) नट्स और बीज (हार्मोन बैलेंस के लिए) प्रोटीन वाली चीजें, ज्यादा जंक फूड और शुगर से बचें।
वजन कंट्रोल में रखें- बहुत ज्यादा पतले या ज्यादा मोटे होने से प्रेग्नेंसी में दिक्कत आ सकती है। हल्की एक्सरसाइज, वॉक या योग करें।
पानी खूब पिएं- हाइड्रेशन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और शरीर अच्छे से काम करता है।
स्ट्रेस कम करें- टेंशन लेने से हार्मोन बिगड़ सकते हैं। रोज थोड़ी देर मेडिटेशन, योग या डीप ब्रीदिंग करें। अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है।
डॉक्टर से सलाह जरूर लें- अगर आप 40 के बाद प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही डॉक्टर से मिलें। जरूरत पड़ने पर टेस्ट या IVF जैसी तकनीक की सलाह दी जा सकती है।
खराब आदतों से दूर रहें- स्मोकिंग और शराब से बचें। ज्यादा कैफीन न लें। केमिकल और पॉल्यूशन से बचाव करें
40 के बाद प्रेग्नेंसी में कुछ खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर (गेस्टेशनल डायबिटीज), बच्चे में कुछ जेनेटिक समस्याएं, लेकिन सही देखभाल और डॉक्टर की निगरानी में ये रिस्क काफी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। Karishma Tanna की प्रेग्नेंसी ये बताती है कि उम्र जरूर मायने रखती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें और पॉजिटिव रहें, तो 40 के बाद भी मां बनने का सपना पूरा हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल