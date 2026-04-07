42 की उम्र में प्रेग्नेंट हुईं Karishma Tanna, क्या 40 के बाद मां बनना सुरक्षित है?

40 के बाद प्रेग्नेंसी में कुछ खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर (गेस्टेशनल डायबिटीज), बच्चे में कुछ जेनेटिक समस्याएं, लेकिन सही देखभाल और डॉक्टर की निगरानी में ये रिस्क काफी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। Karishma Tanna की प्रेग्नेंसी ये बताती है कि उम्र जरूर मायने रखती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें और पॉजिटिव रहें, तो 40 के बाद भी मां बनने का सपना पूरा हो सकता है।