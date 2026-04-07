7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

World Health Day: अंडकोष में बिना दर्द की सूजन को हल्के में न लें, ये कैंसर का संकेत हो सकता है

World Health Day: अंडकोष में बिना दर्द की सूजन को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जानिए टेस्टिकुलर कैंसर के शुरुआती लक्षण, कारण और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 07, 2026

World Health Day

World Health Day (photo- gemini ai)

World Health Day: हर साल World Health Day हमें याद दिलाता है कि कई खतरनाक बीमारियां बिना शोर के चुपचाप बढ़ती हैं। खासकर युवा पुरुषों में एक ऐसा ही संकेत है, अंडकोष में बिना दर्द की सूजन। यही संकेत कई बार Testicular Cancer की शुरुआत हो सकता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉ. अनिंद्य मुखर्जी के मुताबिक, “यह दर्द नहीं करता, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तुरंत प्रभावित नहीं करता, और यही वजह है कि ज्यादातर युवा इसे गंभीरता से नहीं लेते।”

क्यों खतरनाक है ये बिना दर्द वाली समस्या?

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर दर्द नहीं है, तो दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर की शुरुआत अक्सर एक छोटे से गांठ या सूजन से होती है, जिसमें दर्द नहीं होता। इसलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं।

किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें?

डॉ. मुखर्जी के अनुसार इसके शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है:

  • एक या दोनों अंडकोष में गांठ या सूजन
  • निचले पेट या जांघ के पास हल्का दर्द या भारीपन
  • अंडकोष के आकार या शेप में बदलाव
  • अचानक स्क्रोटम (अंडकोष की थैली) में पानी भरना
  • कभी-कभी थकान या छाती में हल्की सूजन

ये लक्षण छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

जल्दी पहचान क्यों जरूरी है?

अच्छी बात ये है कि Testicular Cancer का इलाज काफी हद तक सफल होता है, खासकर अगर इसे शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए। समय पर इलाज होने पर ये पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर देर हो जाए, तो बीमारी फैल सकती है और इलाज मुश्किल हो जाता है।

युवा पुरुष डॉक्टर के पास जाने में देर क्यों करते हैं?

कई बार वजहें बहुत साधारण होती हैं:

  • शर्म या झिझक
  • जानकारी की कमी
  • ये सोचना कि सूजन खुद ठीक हो जाएगी
  • दर्द का इंतजार करना
  • ये छोटी-छोटी बातें बड़ी समस्या बन सकती हैं।

खुद से जांच करना क्यों जरूरी है?

हर महीने 2-3 मिनट निकालकर आप खुद अपनी जांच कर सकते हैं। नहाने के बाद हल्के हाथ से चेक करें। किसी भी गांठ या सूजन को महसूस करें। साइज या शेप में बदलाव देखें। अगर कोई अजीब भारीपन लगे तो ध्यान दें। अपने शरीर को समझना सबसे जरूरी है। अगर कुछ भी अलग लगे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस World Health Day पर एक बात याद रखें, दर्द का इंतजार मत करें। बिना दर्द की सूजन भी गंभीर हो सकती है। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है, जबकि समय पर कदम उठाने से जिंदगी बचाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Cancer Early Stage Symptoms : 3 हफ्तों के नियम से समझिए कैंसर के शुरुआती संकेत, कैंसर के फेमस डॉक्टर ने बताया
स्वास्थ्य
Cancer Early Stage Symptoms, Famous Doctor Explain 3 weeks rule for Cancer Early Symptoms,

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Apr 2026 12:52 pm

Hindi News / Health / World Health Day: अंडकोष में बिना दर्द की सूजन को हल्के में न लें, ये कैंसर का संकेत हो सकता है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Petticoat Cancer: कमर का मामूली निशान कहीं जानलेवा पेटीकोट कैंसर तो नहीं?

petticot cancer
स्वास्थ्य

Diabetes Treatment: ऊंचाई पर रहने वालों को डायबिटीज का खतरा 40% हो सकता है कम, वैज्ञानिकों का खुलासा

diabetes treatment
स्वास्थ्य

Lymphatic Massage Benefits: बार-बार पेट फूलता है? लिम्फैटिक मसाज से मिल सकती है राहत

Lymphatic Massage Benefits
स्वास्थ्य

World Health Day: दिल की बीमारी का शक ? सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं – नए ब्लड टेस्ट कराएं

World Health Day
स्वास्थ्य

World Health Day 2026: 7 अप्रैल के वादे भूल न जाएं! बिमारियों से दूर रहने के लिए आज ही बदलें ये 5 आदतें

world health day
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.