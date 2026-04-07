World Health Day: अंडकोष में बिना दर्द की सूजन को हल्के में न लें, ये कैंसर का संकेत हो सकता है

हर महीने 2-3 मिनट निकालकर आप खुद अपनी जांच कर सकते हैं। नहाने के बाद हल्के हाथ से चेक करें। किसी भी गांठ या सूजन को महसूस करें। साइज या शेप में बदलाव देखें। अगर कोई अजीब भारीपन लगे तो ध्यान दें। अपने शरीर को समझना सबसे जरूरी है। अगर कुछ भी अलग लगे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस World Health Day पर एक बात याद रखें, दर्द का इंतजार मत करें। बिना दर्द की सूजन भी गंभीर हो सकती है। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है, जबकि समय पर कदम उठाने से जिंदगी बचाई जा सकती है।