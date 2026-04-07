World Health Day: अंडकोष में बिना दर्द की सूजन को हल्के में न लें, ये कैंसर का संकेत हो सकता है

World Health Day (photo- gemini ai)
World Health Day: हर साल World Health Day हमें याद दिलाता है कि कई खतरनाक बीमारियां बिना शोर के चुपचाप बढ़ती हैं। खासकर युवा पुरुषों में एक ऐसा ही संकेत है, अंडकोष में बिना दर्द की सूजन। यही संकेत कई बार Testicular Cancer की शुरुआत हो सकता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉ. अनिंद्य मुखर्जी के मुताबिक, “यह दर्द नहीं करता, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तुरंत प्रभावित नहीं करता, और यही वजह है कि ज्यादातर युवा इसे गंभीरता से नहीं लेते।”
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर दर्द नहीं है, तो दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर की शुरुआत अक्सर एक छोटे से गांठ या सूजन से होती है, जिसमें दर्द नहीं होता। इसलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं।
डॉ. मुखर्जी के अनुसार इसके शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है:
ये लक्षण छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
अच्छी बात ये है कि Testicular Cancer का इलाज काफी हद तक सफल होता है, खासकर अगर इसे शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए। समय पर इलाज होने पर ये पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर देर हो जाए, तो बीमारी फैल सकती है और इलाज मुश्किल हो जाता है।
कई बार वजहें बहुत साधारण होती हैं:
हर महीने 2-3 मिनट निकालकर आप खुद अपनी जांच कर सकते हैं। नहाने के बाद हल्के हाथ से चेक करें। किसी भी गांठ या सूजन को महसूस करें। साइज या शेप में बदलाव देखें। अगर कोई अजीब भारीपन लगे तो ध्यान दें। अपने शरीर को समझना सबसे जरूरी है। अगर कुछ भी अलग लगे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। इस World Health Day पर एक बात याद रखें, दर्द का इंतजार मत करें। बिना दर्द की सूजन भी गंभीर हो सकती है। छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है, जबकि समय पर कदम उठाने से जिंदगी बचाई जा सकती है।
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