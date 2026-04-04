Cancer Risk Factors: कैंसर का असली विलेन कौन, आपके पूर्वजों के जीन या आपकी लाइफस्टाइल? जानें क्या कहती है रिसर्च

फैमिली हिस्ट्री का मतलब है वो बीमारियां जो हमें अपने माता-पिता से जीन के जरिए मिलती हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ 5-10% कैंसर ही सीधे तौर पर जीन से जुड़े होते हैं। यानी ज्यादातर लोगों को कैंसर बिना किसी पारिवारिक इतिहास के भी हो सकता है। हालांकि, अगर आपके परिवार में माता-पिता या भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों में दो या उससे ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ है, तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। Dr. Sachin Trivedi कहते हैं कि ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए।