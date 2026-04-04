Cancer Risk Factors: कैंसर का असली विलेन कौन, आपके पूर्वजों के जीन या आपकी लाइफस्टाइल? जानें क्या कहती है रिसर्च

Cancer Risk Factors (photo- gemini ai)
Cancer Risk Factors: आजकल हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि कैंसर आखिर होता किस वजह से है, क्या ये हमारे परिवार से मिलने वाले जीन की वजह से होता है या हमारी खराब लाइफस्टाइल इसकी असली वजह है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन Dr. Sachin Trivedi के अनुसार, दोनों का रोल होता है, लेकिन लाइफस्टाइल का असर कहीं ज्यादा होता है।
फैमिली हिस्ट्री का मतलब है वो बीमारियां जो हमें अपने माता-पिता से जीन के जरिए मिलती हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ 5-10% कैंसर ही सीधे तौर पर जीन से जुड़े होते हैं। यानी ज्यादातर लोगों को कैंसर बिना किसी पारिवारिक इतिहास के भी हो सकता है। हालांकि, अगर आपके परिवार में माता-पिता या भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदारों में दो या उससे ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ है, तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। Dr. Sachin Trivedi कहते हैं कि ऐसे लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए।
डॉक्टरों के मुताबिक, हमारी रोजमर्रा की आदतें ही कैंसर के खतरे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। गलत खानपान, धूम्रपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। इसका मुख्य कारण:
तंबाकू और सिगरेट - मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण
अनहेल्दी डाइट - पेट, ब्रेस्ट और अन्य कैंसर से जुड़ी
मोटापा और एक्सरसाइज की कमी - कई कैंसर का रिस्क बढ़ाती है
ज्यादा शराब - लिवर और गले के कैंसर का कारण
लगातार तनाव - शरीर की इम्यूनिटी कमजोर करता है
जब आप लंबे समय तक गलत लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो शरीर में सूजन (inflammation), हार्मोन का असंतुलन और सेल्स को नुकसान होने लगता है। यही बदलाव धीरे-धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। Dr. Sachin Trivedi के अनुसार, क्रॉनिक स्ट्रेस भी शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।
अच्छी बात ये है कि आप अपने जीन नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपनाएं ये हेल्दी आदतें:
आखिर में समझने वाली बात ये है कि फैमिली हिस्ट्री सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। Dr. Sachin Trivedi के अनुसार, आपकी लाइफस्टाइल ही असली गेम चेंजर है। अगर आप आज से ही अपनी आदतों में सुधार कर लें, तो कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
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