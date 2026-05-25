Sanitary Pad Tips: खराब क्वालिटी के सेनेटरी पैड से बढ़ सकता है रैशेज और इन्फेक्शन का खतरा, डॉक्टर से जानिए बचने का सही तरीका

सीनियर कंसलटेंट (Obstetrics and Gynaecology) डॉ. ऋचा सिंघल का कहना है कि महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़े प्रॉडक्ट्स चुनते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। डॉ. ऋचा बताती हैं, "इंटीमेट एरिया की त्वचा अत्यधिक संवेदनशील होती है। वहां लंबे समय तक गीलापन रहने या हवा का बहाव ठीक से न होने के कारण बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं। महिलाओं को हमेशा ऐसे सेनेटरी पैड्स का चुनाव करना चाहिए जो पूरी तरह से सॉफ्ट, ब्रीदेबल (हवादार) और डर्मेटोलॉजिकली सुरक्षित हों। इसके साथ ही, चाहे फ्लो कम ही क्यों न हो, पीरियड्स के दौरान नियमित अंतराल (हर 4-6 घंटे) पर पैड बदलना बेहद जरूरी है।"