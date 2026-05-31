Cold Water Side Effects: गर्मी में एक सांस में ठंडा पानी पीना कितना सही? नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए शरीर पर पड़ने वाले असर

"अत्यधिक ठंडा पानी एक सांस में पीने से शरीर का फ्लूइड रेगुलेशन प्रभावित होता है। जब आप तेजी से पानी घटकते हैं, तो वह सीधे पेट में जाकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है और आंतों की दीवारों पर दबाव बनाता है। इससे शरीर पानी को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्लिनिकल रूप से पानी पीने का सबसे सही तरीका है घूंट-घूंट करके (Sip-bySip) और बैठकर पानी पीना। जब आप धीरे-धीरे पानी पीते हैं, तो मुंह की लार (Saliva) पानी के साथ मिलकर पेट के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करती है और किडनी पर अचानक एक्स्ट्रा फ्लूइड लोड नहीं पड़ता।"