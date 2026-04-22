पेट साफ न होना मामूली नहीं, किडनी पर मंडरा रहा है खतरा! जानें क्या होता है ऑटो-इंटॉक्सिकेशन

Constipation Side Effects: अक्सर हम इस बात पर माथापच्ची करते हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं। लेकिन, साइंस कहती है कि आप जो खा चुके हैं, वो कितनी जल्दी शरीर से बाहर निकलता है, यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाल ही में हुई एक बड़ी रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अगर मल (Poop) आपके शरीर में ज्यादा देर तक टिका रहता है, तो यह अंदर ही अंदर आपके अंगों को बीमार करना शुरू कर देता है।