Diseases From Cats: आपकी पालतू बिल्ली से हो सकता है चूहे से फैलने वाली बीमारी का खतरा, जानें क्या कहती है ताजा स्टडी

Diseases From Cats: हम में से ज्यादातर पेट लवर्स (Pet Lovers) को लगता है कि हमारी बिल्ली तो पूरे दिन घर के अंदर ही रहती है, साफ-सुथरा खाना खाती है, तो उसे कोई बीमारी कैसे हो सकती है? लेकिन हाल ही में The conversation की एक स्टडी के मुताबिक, हमारी बिल्लियां अनजाने में घर के बाहर से (या घर के कोनों से) चूहों के जरिए फैलने वाले कीटाणु और बीमारियां हमारे बिस्तर और सोफे तक ला सकती हैं। आइए जानते हैं कि क्या है ये रिसर्च और बिल्ली से कौनसी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है?