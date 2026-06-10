Male Infertility Causes: गायनेकोलॉजिस्ट से जानें सिगरेट, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल से क्या पुरुषों में बढ़ रहा है बांझपन का खतरा!

Male Infertility Causes: अगर किसी को लगता है कि बच्चा न होने की परेशानी सिर्फ उन्हीं के साथ है, तो वे गलत हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार, आजकल लगभग हर 7 में से 1 शादीशुदा जोड़े को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई जोड़ा बिना किसी निरोध के सालभर या उससे ज्यादा समय तक लगातार कोशिश करता है, तब भी उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है।