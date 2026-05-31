डायबिटीज: क्या है 3-स्टेप ईटिंग रूल और शुगर स्पाइक का जोखिम, डॉक्टर से समझिए

"इस 3-स्टेप रूल का वैज्ञानिक लॉजिक यह है कि यह पूरी मील के ग्लाइसेमिक लोड (Glycemic Load) को कम कर देता है। जब शुगर से पहले फाइबर और प्रोटीन पेट में जाते हैं, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मरीज भरपेट आम खाएं। डायबिटीज के मरीज एक बार में केवल आधे छोटे आम (लगभग 3-4 स्लाइस) का ही सेवन करें। साथ ही, आम को कभी भी मैंगो शेक, स्मूदी या जूस के रूप में न लें, क्योंकि जूसिंग प्रोसेस से उसका बचा-कुचा फाइबर भी खत्म हो जाता है और शुगर सीधे ब्लड में घुलती है।"