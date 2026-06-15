Common Cold Causes: हर महीने हो जाता है जुकाम? CDC और NHS से जानिए कब यह कमजोर इम्यूनिटी या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है

अगर जुकाम बार-बार हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ जीवनशैली से जुड़ी वजहें भी हो सकती हैं। पर्याप्त नींद न लेना, लगातार तनाव में रहना, पौष्टिक भोजन की कमी और धूम्रपान जैसी आदतें शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में वायरस के संपर्क में आने पर व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है।