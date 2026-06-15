15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Common Cold Causes: हर महीने हो जाता है जुकाम? CDC और NHS से जानिए कब यह कमजोर इम्यूनिटी या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है

Immunity Weakness Symptoms: क्या आपको हर महीने जुकाम हो जाता है? CDC, Mayo Clinic और NHS की रिसर्च के अनुसार जानिए कब बार-बार होने वाला जुकाम सामान्य है और कब यह कमजोर इम्यूनिटी या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 15, 2026

Common Cold Causes CDC Common Cold बार-बार सर्दी जुकाम Immunity Weakness Symptoms

जुकाम से परेशान लड़के की प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Common Cold Symptoms: सर्दी-जुकाम को ज्यादातर लोग एक मामूली समस्या मानते हैं। मौसम बदला, बारिश हुई या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और जुकाम हो गया। लेकिन अगर आपको लगभग हर महीने जुकाम हो रहा है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसकी वजह क्या है।

अमेरिका की CDC, Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus के अनुसार सामान्य जुकाम एक वायरल संक्रमण है, जो किसी भी व्यक्ति को साल में कई बार हो सकता है। हालांकि बार-बार जुकाम होने के पीछे सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार हो, ऐसा जरूरी नहीं है।

क्या बार-बार जुकाम होना सामान्य है?

Mayo Clinic के अनुसार जुकाम पैदा करने वाले वायरस की 200 से अधिक किस्में होती हैं। इसलिए एक बार जुकाम होने के बाद भी व्यक्ति किसी दूसरे वायरस की वजह से फिर बीमार पड़ सकता है। बच्चों में साल में कई बार जुकाम होना आम बात है, जबकि वयस्कों को भी साल में दो से तीन बार जुकाम हो सकता है। इसलिए हर बार जुकाम होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं माना जाता।

हर महीने जुकाम होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

अगर जुकाम बार-बार हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ जीवनशैली से जुड़ी वजहें भी हो सकती हैं। पर्याप्त नींद न लेना, लगातार तनाव में रहना, पौष्टिक भोजन की कमी और धूम्रपान जैसी आदतें शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में वायरस के संपर्क में आने पर व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है।

कहीं यह एलर्जी तो नहीं?

कई बार लोग एलर्जी और जुकाम के लक्षणों में अंतर नहीं कर पाते। नाक बहना, छींक आना और नाक बंद होना एलर्जी में भी हो सकता है। अगर हर महीने लगभग एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर धूल, परागकण या मौसम बदलने पर, तो इसकी वजह एलर्जी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल जुकाम की दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है।

कब समझें कि इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है?

बार-बार जुकाम होना अकेले कमजोर इम्यूनिटी का प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ अन्य संकेत भी दिखाई दें, तो सतर्क रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, संक्रमण का लंबे समय तक बने रहना, बार-बार बुखार आना, घावों का देर से भरना, लगातार थकान महसूस होना या बार-बार अन्य संक्रमण होना इम्यून सिस्टम की कमजोरी की ओर इशारा कर सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर जांच की सलाह दे सकते हैं।

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

अगर जुकाम के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, तेज बुखार, अचानक वजन कम होना या कई हफ्तों तक लक्षण बने रहना जैसी समस्याएं दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे लक्षण किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं, जिसकी समय रहते पहचान जरूरी है।

बार-बार जुकाम से बचने के लिए क्या करें?

NHS के अनुसार हाथों की नियमित सफाई, बीमार लोगों से उचित दूरी, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम और तनाव को नियंत्रित रखना भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

NHS की रिपोर्ट: क्या मेनोपॉज से पहले महिलाओं में बढ़ जाता है Frozen Shoulder का खतरा?

ये भी पढ़ें
Frozen Shoulder Causes Estrogen and Joint Health Perimenopause Health

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jun 2026 11:19 am

Published on:

15 Jun 2026 10:43 am

Hindi News / Health / Common Cold Causes: हर महीने हो जाता है जुकाम? CDC और NHS से जानिए कब यह कमजोर इम्यूनिटी या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Anemia Symptoms: खून की कमी से शरीर में क्या-क्या होता है? NHI और NHS से जानिए 10 बड़े असर

Anemia Symptoms, Iron Deficiency,
स्वास्थ्य

NHS और AAAAI की गाइडलाइन: मधुमक्खी काट ले तो घबराएं नहीं, सबसे पहले करें ये 5 काम

Bee Sting Allergy,Bee Sting First Aid
स्वास्थ्य

Fever Causes: बुखार क्यों लगता है? Harvard Health और Mayo Clinic की रिपोर्ट से समझिए शरीर का यह सुरक्षा तंत्र

Fever Causes Why Fever Happens Fever and Immune System
स्वास्थ्य

Fatty Liver के ये 7 शुरुआती संकेत अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

Fatty Liver Symptoms Fatty Liver Early Signs Non Alcoholic Fatty Liver Disease
स्वास्थ्य

NHS और USPSTF की गाइडलाइन: 20 से 60 साल तक किस उम्र में कौन-सा हेल्थ टेस्ट है सबसे जरूरी? जानिए

Health Screening by Age Preventive Health Checkup NHS Health Check
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.