Common Cold Causes: हर महीने हो जाता है जुकाम? CDC और NHS से जानिए कब यह कमजोर इम्यूनिटी या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है

जुकाम से परेशान लड़के की प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Common Cold Symptoms: सर्दी-जुकाम को ज्यादातर लोग एक मामूली समस्या मानते हैं। मौसम बदला, बारिश हुई या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और जुकाम हो गया। लेकिन अगर आपको लगभग हर महीने जुकाम हो रहा है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसकी वजह क्या है।
अमेरिका की CDC, Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus के अनुसार सामान्य जुकाम एक वायरल संक्रमण है, जो किसी भी व्यक्ति को साल में कई बार हो सकता है। हालांकि बार-बार जुकाम होने के पीछे सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
Mayo Clinic के अनुसार जुकाम पैदा करने वाले वायरस की 200 से अधिक किस्में होती हैं। इसलिए एक बार जुकाम होने के बाद भी व्यक्ति किसी दूसरे वायरस की वजह से फिर बीमार पड़ सकता है। बच्चों में साल में कई बार जुकाम होना आम बात है, जबकि वयस्कों को भी साल में दो से तीन बार जुकाम हो सकता है। इसलिए हर बार जुकाम होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं माना जाता।
अगर जुकाम बार-बार हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ जीवनशैली से जुड़ी वजहें भी हो सकती हैं। पर्याप्त नींद न लेना, लगातार तनाव में रहना, पौष्टिक भोजन की कमी और धूम्रपान जैसी आदतें शरीर की संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में वायरस के संपर्क में आने पर व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है।
कई बार लोग एलर्जी और जुकाम के लक्षणों में अंतर नहीं कर पाते। नाक बहना, छींक आना और नाक बंद होना एलर्जी में भी हो सकता है। अगर हर महीने लगभग एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर धूल, परागकण या मौसम बदलने पर, तो इसकी वजह एलर्जी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल जुकाम की दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है।
बार-बार जुकाम होना अकेले कमजोर इम्यूनिटी का प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ कुछ अन्य संकेत भी दिखाई दें, तो सतर्क रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, संक्रमण का लंबे समय तक बने रहना, बार-बार बुखार आना, घावों का देर से भरना, लगातार थकान महसूस होना या बार-बार अन्य संक्रमण होना इम्यून सिस्टम की कमजोरी की ओर इशारा कर सकता है। ऐसे मामलों में डॉक्टर जांच की सलाह दे सकते हैं।
अगर जुकाम के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, तेज बुखार, अचानक वजन कम होना या कई हफ्तों तक लक्षण बने रहना जैसी समस्याएं दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसे लक्षण किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं, जिसकी समय रहते पहचान जरूरी है।
NHS के अनुसार हाथों की नियमित सफाई, बीमार लोगों से उचित दूरी, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम और तनाव को नियंत्रित रखना भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल