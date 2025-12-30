Cough Cold Home Remedy: क्या खांसी-सर्दी से आप भी परेशान हैं? अपनाएं ये देसी उपाय, 2 दिन में मिल सकती है राहत

अदरक में जिंजरॉल्स और शोगॉल्स नाम के तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन कम करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह गले की खराश और जकड़न को कम करता है। वहीं शहद गले पर एक तरह की परत बना देता है, जिससे जलन और सूखी खांसी में राहत मिलती है। इसके अलावा, शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इंफेक्शन से लड़ने में सहायक होते हैं। जब अदरक और शहद को साथ लिया जाता है, तो यह खांसी को शांत करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है।