स्वास्थ्य

Cough Cold Home Remedy: क्या खांसी-सर्दी से आप भी परेशान हैं? अपनाएं ये देसी उपाय, 2 दिन में मिल सकती है राहत

Cough Cold Home Remedy: बार-बार खांसी और सर्दी से परेशान हैं? जानिए अदरक और शहद का घरेलू नुस्खा, कैसे करें सेवन और कब मिलेगा आराम।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 30, 2025

Cough Cold Home Remedy

Cough Cold Home Remedy (photo- freepik)

Cough Cold Home Remedy: खांसी और सर्दी हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोगों को परेशान करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आम वयस्क को साल में औसतन 2-3 बार सर्दी-जुकाम हो जाता है, जबकि बच्चों को यह समस्या 6 से 8 बार तक हो सकती है। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह वायरल इंफेक्शन होता है। भले ही यह अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन तब तक नाक बहना, गला खराब होना, खांसी और शरीर में कमजोरी रोजमर्रा की जिंदगी, नींद और कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर देती है।

आजकल मौसम बदलते ही लोग दवाइयों के बजाय घरेलू और प्राकृतिक उपाय ढूंढने लगे हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के आराम दे सकें। ऐसे ही एक पुराने और भरोसेमंद नुस्खे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, अदरक और शहद।

खांसी-सर्दी में अदरक और शहद क्यों फायदेमंद हैं?

अदरक में जिंजरॉल्स और शोगॉल्स नाम के तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन कम करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह गले की खराश और जकड़न को कम करता है। वहीं शहद गले पर एक तरह की परत बना देता है, जिससे जलन और सूखी खांसी में राहत मिलती है। इसके अलावा, शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इंफेक्शन से लड़ने में सहायक होते हैं। जब अदरक और शहद को साथ लिया जाता है, तो यह खांसी को शांत करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है।

कैसे तैयार करें और कैसे सेवन करें?

इस घरेलू उपाय को अपनाना बेहद आसान है। सबसे सरल तरीका है अदरक-शहद की चाय। इसके लिए ताजा अदरक के टुकड़े काट लें, उन्हें पानी में 5-10 मिनट तक उबालें। फिर छानकर उसमें एक चम्मच शहद मिला लें। दूसरा तरीका है अदरक-शहद का पेस्ट। अदरक को कूटकर पेस्ट बना लें और उसमें शहद मिला दें। इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार एक छोटी चम्मच लेना गले की खराश और खांसी में आराम देता है।

ज्यादा फायदा पाने के लिए क्या मिलाएं?

अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हैं, जिससे विटामिन C मिलता है। एक चुटकी काली मिर्च डालने से अदरक का असर और बढ़ जाता है। वहीं दालचीनी स्वाद के साथ-साथ कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है।

कब करें इस्तेमाल और क्या उम्मीद रखें?

हल्की सर्दी और सामान्य खांसी में यह उपाय 1-2 दिन में आराम देने लगता है, खासकर रात के समय जब खांसी नींद खराब करती है।

यह नुस्खा असरदार क्यों लगता है?

इसके औषधीय गुणों के साथ-साथ इसकी गर्माहट और खुशबू भी मन को सुकून देती है। यह हमें दादी-नानी के पुराने नुस्खों की याद दिलाता है, जो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी राहत देते हैं। यही अपनापन कई बार जल्दी ठीक होने में मदद करता है।

Published on:

30 Dec 2025 10:24 am

Hindi News / Health / Cough Cold Home Remedy: क्या खांसी-सर्दी से आप भी परेशान हैं? अपनाएं ये देसी उपाय, 2 दिन में मिल सकती है राहत

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

