Cough Cold Home Remedy: क्या खांसी-सर्दी से आप भी परेशान हैं? अपनाएं ये देसी उपाय, 2 दिन में मिल सकती है राहत

Cough Cold Home Remedy: खांसी और सर्दी हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोगों को परेशान करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आम वयस्क को साल में औसतन 2-3 बार सर्दी-जुकाम हो जाता है, जबकि बच्चों को यह समस्या 6 से 8 बार तक हो सकती है। ज्यादातर मामलों में इसकी वजह वायरल इंफेक्शन होता है। भले ही यह अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन तब तक नाक बहना, गला खराब होना, खांसी और शरीर में कमजोरी रोजमर्रा की जिंदगी, नींद और कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर देती है।
आजकल मौसम बदलते ही लोग दवाइयों के बजाय घरेलू और प्राकृतिक उपाय ढूंढने लगे हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के आराम दे सकें। ऐसे ही एक पुराने और भरोसेमंद नुस्खे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, अदरक और शहद।
अदरक में जिंजरॉल्स और शोगॉल्स नाम के तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन कम करने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह गले की खराश और जकड़न को कम करता है। वहीं शहद गले पर एक तरह की परत बना देता है, जिससे जलन और सूखी खांसी में राहत मिलती है। इसके अलावा, शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इंफेक्शन से लड़ने में सहायक होते हैं। जब अदरक और शहद को साथ लिया जाता है, तो यह खांसी को शांत करने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है।
इस घरेलू उपाय को अपनाना बेहद आसान है। सबसे सरल तरीका है अदरक-शहद की चाय। इसके लिए ताजा अदरक के टुकड़े काट लें, उन्हें पानी में 5-10 मिनट तक उबालें। फिर छानकर उसमें एक चम्मच शहद मिला लें। दूसरा तरीका है अदरक-शहद का पेस्ट। अदरक को कूटकर पेस्ट बना लें और उसमें शहद मिला दें। इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार एक छोटी चम्मच लेना गले की खराश और खांसी में आराम देता है।
अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस मिला सकते हैं, जिससे विटामिन C मिलता है। एक चुटकी काली मिर्च डालने से अदरक का असर और बढ़ जाता है। वहीं दालचीनी स्वाद के साथ-साथ कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है।
हल्की सर्दी और सामान्य खांसी में यह उपाय 1-2 दिन में आराम देने लगता है, खासकर रात के समय जब खांसी नींद खराब करती है।
इसके औषधीय गुणों के साथ-साथ इसकी गर्माहट और खुशबू भी मन को सुकून देती है। यह हमें दादी-नानी के पुराने नुस्खों की याद दिलाता है, जो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी राहत देते हैं। यही अपनापन कई बार जल्दी ठीक होने में मदद करता है।
