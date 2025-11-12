Winter Healthy Tips: बंद नाक, गले में खराश को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ये टिप्स

डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) बताते हैं कि ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण सर्दियों में शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इस वजह से लोग जल्दी सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी आम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।अक्सर लोग इन लक्षणों को हल्के में लेते हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी दिक्कतें अगर नजरअंदाज की जाएं तो आगे चलकर गंभीर संक्रमण का रूप ले सकती हैं। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।