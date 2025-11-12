Patrika LogoSwitch to English

Winter Healthy Tips: बंद नाक, गले में खराश को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ये टिप्स

Winter Healthy Tips: सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं सर्दियों में आम हो जाती हैं। ऐसे में खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए इम्युनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसलिए एक्सपर्ट से जानिए घरेलू तरीकों से कैसे रख सकते हैं खुद को फिट पूरी सर्दी भर।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 12, 2025

Cold and cough Ayurvedic treatment|फोटो सोर्स- Freepik

Winter Healthy Tips: सर्दियों के मौसम में बंद नाक, गले में खराश और जुकाम जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। लेकिन हर बार दवाइयों का सहारा लेने के बजाय अगर आप आयुर्वेदिक तरीके अपनाएं, तो इन समस्याओं से जल्दी और सुरक्षित राहत मिल सकती है।डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) ने कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय बताए हैं, जिनसे आप बिना साइड इफेक्ट के छुटकारा पा सकते हैं।

सर्दियों में सेहत का ध्यान क्यों जरूरी है — एक्सपर्ट की राय

डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) बताते हैं कि ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण सर्दियों में शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इस वजह से लोग जल्दी सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी आम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।अक्सर लोग इन लक्षणों को हल्के में लेते हैं, लेकिन यही छोटी-छोटी दिक्कतें अगर नजरअंदाज की जाएं तो आगे चलकर गंभीर संक्रमण का रूप ले सकती हैं। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना बेहद जरूरी है, और इसके लिए आयुर्वेदिक उपाय काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

सर्दियों की आम बीमारियां और उनसे बचाव के तरीके

हल्दी वाला दूध

हल्दी में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। रोज रात में हल्दी वाला दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और गले की खराश में आराम मिलता है।

अदरक और शहद

अदरक की चाय या शहद के साथ अदरक का सेवन शरीर को गर्म रखता है और सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करता है।

तुलसी की पत्तियां

तुलसी एक प्राकृतिक एंटीवायरल जड़ी-बूटी है जो सर्दी, खांसी और गले की सूजन को कम करने में मदद करती है।

लौंग

लौंग में सूजन-रोधी गुण होते हैं। यह गले की खराश को शांत करती है और खांसी में भी राहत देती है।

मुलेठी

मुलेठी गले की खराश, सूजन और खांसी के लिए बेहद असरदार है। इसे पानी में उबालकर चाय की तरह पिया जा सकता है।

शहद और काली मिर्च

इन दोनों का मिश्रण गले को आराम देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और संक्रमण से बचाव करता है।

अजवाइन

अजवाइन नाक की बंदिश खोलने में मदद करती है और गले की सूजन कम करती है। इसे पानी में उबालकर भाप लेना भी फायदेमंद होता है।

दालचीनी

दालचीनी में गर्माहट और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सर्दी-जुकाम और गले के दर्द में राहत पहुंचाते हैं।

नमक के पानी से गरारे

हल्के गुनगुने पानी में नमक मिलाकर दिन में दो बार गरारे करने से गले की सूजन और संक्रमण कम होता है।

