31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

New Year 2026 Eye Makeup: सॉफ्ट ग्लैम से लेकर फुल ड्रामा तक, न्यू ईयर के लिए परफेक्ट 5 आईशैडो स्टाइल्स

New Year 2026 Eye Makeup: 2026 में आईशैडो ट्रेंड्स पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव, ग्लैमरस और पर्सनैलिटी-ड्रिवन हो गए हैं। अगर आप भी इस न्यू ईयर पर कुछ हटकर ट्राय करना चाहती है, तो ये 5 आईशैडो स्टाइल्स आपके लिए परफेक्ट हो सकती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 31, 2025

Eye Makeup Trends 2026, New Year Party Eye Makeup, New year 2026 eye makeup

Trendy Eye Makeup Look 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

New Year 2026 Eye Makeup: नया साल आते ही सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलता, वाइब भी बदलती है। 2026 में न्यू ईयर मतलब न्यू मूड, न्यू कॉन्फिडेंस, और न्यू ग्लो- अप। आउटफिट तो सब सोच लेते हैं, लेकिन असली गेम-चेंजर होता है आपका आई मेकअप। क्योंकि सच मानो, पार्टी में पहली नजरें सबसे पहली आपकी आंखों पर ही जाती है। इस साल आईशैडो ट्रेंड्स ज्यादा बोल्ड, ज्यादा शाइनी और पूरी तरह your vibe, your rules वाले हैं। चाहे आप सॉफ्ट ग्लैम गर्ल हों या फुल ड्रामा लवर, 2026 के ये 5 आईशैडो लुक्स जो आपकी न्यू ईयर एंट्री को स्टाइलिश और धांसू बना सकते हैं।

स्मोकी आईज मेकअप (Smoky Eyes Makeup)

स्मोकी आईज हर न्यू ईयर की फेवरेट रहती हैं, लेकिन 2026 में इसे और सॉफ्ट ब्लेंड के साथ ट्राय किया जा सकता है। ब्लैक के साथ ब्राउन या ग्रे टोन का मिक्सचर आंखों में गहराई लाकर, आपके पूरे लुक को सेक्सी फिनिश दे सकता है।

सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप (Soft Glam Eye Makeup)

अगर आप ओवरडू लुक से बचना चाहती हैं, तो सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। न्यूड, पीच और ब्राउन टोन में ब्लेंडेड आईशैडो आंखों को सॉफ्ट लेकिन फ्रेश लुक देता है। न्यू ईयर ब्रंच हो, फैमिली गेदरिंग या हाउस पार्टी सभी पर ये लुक परफेक्ट जा सकता है।

ब्लैक आई मेकअप (Black Eye Makeup)

ब्लैक आईशैडो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। 2026 में इसे और ज्यादा स्मूद और क्लीन फिनिश के साथ कैरी किया जा सकता है। चाहे स्लिम लाइनर स्टाइल हो या हल्का डिफ्यूज्ड ब्लैक, ये लुक न्यू ईयर नाइट को बना सकता है ड्रामेटिक और पावरफुल।

मैटेलिक ह्यूज आई मेकअप (Metallic Hues Eye Makeup)

न्यू ईयर सेलिब्रेशन बिना शाइन के अधूरा होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और शैम्पेन मेटैलिक शेड्स आंखों को इंस्टेंट पार्टी वाइब दे सकते हैं। ये लुक खासतौर पर नाइट पार्टी और क्लब एंट्री के लिए बेस्ट माना जा सकता है।

कट- क्रीज आई मेकअप (Cut Crease Eye Makeup)

कट क्रीज उन लोगों के लिए हो सकता है, जो अपने मेकअप में परफेक्शन पसंद करते हैं। क्रीज लाइन को शार्प तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखें बड़ी और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखती हैं। न्यू ईयर पार्टी में यह लुक आपको इंस्टेंट ग्लैम और प्रो-लेवल फिनिश दे सकता है।

ये भी पढ़ें

Latest Bag Trends 2026: पुराने और बोरिंग फैशन को कहें अलविदा, इस साल ट्रेंड में रहेंगे ये 5 स्टाइलिश बैग्स
लाइफस्टाइल
latest bag trends, latest bag trends 2026, bag trends 2026, bag trends women, bag trends 2026 winter, latest purse trends.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Happy New Year

Published on:

31 Dec 2025 03:10 pm

Hindi News / Lifestyle News / New Year 2026 Eye Makeup: सॉफ्ट ग्लैम से लेकर फुल ड्रामा तक, न्यू ईयर के लिए परफेक्ट 5 आईशैडो स्टाइल्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

New Year 2026 Trend : “शराब नहीं, दूध पियो”, नशे से नहीं, नई सोच से शुरू हो रहा 2026, शरीर से जेब तक पर होगा असर

new year trends 2026, New Year 2026 Trend, sharab nahi doodh piyo in Jaipur,
लाइफस्टाइल

अंक ज्योतिष से जानें, अगले साल जन्म लेने वाले बच्चों की पर्सनैलिटी में क्या होगा खास

Numerology predictions 2026, 2026 Vedic astrology predictions, Baby Born in 2026 Personality
लाइफस्टाइल

किडनी को रखना है फिट? सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 चीजें

kidney detox foods, food good for kidney health, food good for kidney patients.
लाइफस्टाइल

क्यों Korean Switch-On Diet को वजन घटाने का स्मार्ट तरीका माना जा रहा है

Korean diet vs Indian diet, Natural fat loss diet, Korean metabolism diet,
लाइफस्टाइल

Bye Bye 2025: पुराना साल खत्म, नए ख्वाब शुरू, शायरी स्पेशल

Goodbye 2025 Status, Alvida 2025, Bye Bye 2025 messages,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.