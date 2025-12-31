New Year 2026 Eye Makeup: सॉफ्ट ग्लैम से लेकर फुल ड्रामा तक, न्यू ईयर के लिए परफेक्ट 5 आईशैडो स्टाइल्स

New Year 2026 Eye Makeup: नया साल आते ही सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलता, वाइब भी बदलती है। 2026 में न्यू ईयर मतलब न्यू मूड, न्यू कॉन्फिडेंस, और न्यू ग्लो- अप। आउटफिट तो सब सोच लेते हैं, लेकिन असली गेम-चेंजर होता है आपका आई मेकअप। क्योंकि सच मानो, पार्टी में पहली नजरें सबसे पहली आपकी आंखों पर ही जाती है। इस साल आईशैडो ट्रेंड्स ज्यादा बोल्ड, ज्यादा शाइनी और पूरी तरह your vibe, your rules वाले हैं। चाहे आप सॉफ्ट ग्लैम गर्ल हों या फुल ड्रामा लवर, 2026 के ये 5 आईशैडो लुक्स जो आपकी न्यू ईयर एंट्री को स्टाइलिश और धांसू बना सकते हैं।