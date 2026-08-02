बार-बार मुंह सूखना हो सकता है Xerostomia का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण और लक्षण

Xerostomia Symptoms: क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही मुंह फिर से सूखने लगता है? जीभ पर सूखापन महसूस होता है, खाना निगलने में दिक्कत होती है या होंठ फटने लगते हैं? अक्सर हम इसे धूप, गर्मी या पानी कम पीने की वजह मानकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह समस्या रोज-रोज होने लगे, तो सावधान हो जाइए। बार-बार मुंह सूखने की इस समस्या को 'जेरोस्टोमिया' (Xerostomia) या ड्राई माउथ (Dry Mouth) कहा जाता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) का कहना है कि यह केवल प्यास लगना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में लार (Saliva) बनने की प्रक्रिया में आ रही रुकावट का इशारा है। आइए जानते हैं कि यह समस्या क्यों होती है और इसके क्या लक्षण हैं।