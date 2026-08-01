Left-side Heart Failure क्या होता है? मेयो क्लिनिक से जानें इसके 10 शुरूआती संकेत

Left-side Heart Failure Symptoms: जब कोई कहता है कि हार्ट फेल हो गया, तो हम डर जाते हैं कि शायद दिल की धड़कन पूरी तरह रुक गई है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि दिल थोड़ा थक गया है या कमजोर पड़ गया है और शरीर को जितने खून और ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना पंप नहीं कर पा रहा है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे दिल के दो हिस्से होते हैं। इसमें से बायां हिस्सा (Left Side) सबसे ज्यादा काम करता है यह फेफड़ों से साफ खून लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जब यही बायां हिस्सा सुस्त या कमजोर पड़ जाता है, तो इसे हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके शुरुआती संकेत क्या हैं?