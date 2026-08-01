Left-side Heart Failure क्या होता है? मेयो क्लिनिक से जानें इसके 10 शुरूआती संकेत

हमारे दिल के दो हिस्सों में से बायां हिस्सा (Left Side) सबसे ज्यादा काम करता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Left-side Heart Failure Symptoms: जब कोई कहता है कि हार्ट फेल हो गया, तो हम डर जाते हैं कि शायद दिल की धड़कन पूरी तरह रुक गई है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि दिल थोड़ा थक गया है या कमजोर पड़ गया है और शरीर को जितने खून और ऑक्सीजन की जरूरत है, उतना पंप नहीं कर पा रहा है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे दिल के दो हिस्से होते हैं। इसमें से बायां हिस्सा (Left Side) सबसे ज्यादा काम करता है यह फेफड़ों से साफ खून लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जब यही बायां हिस्सा सुस्त या कमजोर पड़ जाता है, तो इसे हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके शुरुआती संकेत क्या हैं?
मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब दिल का बायां हिस्सा सही से पंप नहीं कर पाता, तो खून वापस फेफड़ों की तरफ दबाव बनाने लगता है और शरीर में पानी जमा होने लगता है। इसी वजह से ये 10 बदलाव दिखने लगते हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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