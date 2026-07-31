Varicose Veins VS Deep Vein Thrombosis: पैरों की उभरी नसों को न समझें मामूली, वैरिकोज वेन्स और DVT एक जैसे नहीं, हेल्थलाइन से समझें अंतर

मेयो क्लिनिक के अनुसार, डीवीटी वैरिकोज वेन्स से बिल्कुल अलग और काफी गंभीर बीमारी है। इसमें त्वचा के ऊपर नहीं, बल्कि पैरों के अंदर की गहरी नसों (Deep Veins) में खून का थक्का (Blood Clot) जम जाता है। अगर पैर की अंदरूनी नस में जमा हुआ खून का थक्का वहां से निकलकर फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म (Pulmonary Embolism) कहते हैं। यह स्थिति सांस रोकने और अचानक जान लेने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। आमतौर पर यह सिर्फ एक ही पैर में होता है। पैर में अचानक तेज सूजन आना, छूने पर पैर का बहुत गर्म लगना, त्वचा का लाल या पीला पड़ जाना और चलने में तेज दर्द होना इसके लक्षण है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी (आपातकालीन स्थिति) है। इसमें तुरंत डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है।