क्या आपके एक पैर में सूजन, दर्द या भारीपन रहता है? Mayo Clinic से जानिए Deep Vein Thrombosis (DVT) के 9 संकेत

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) के अनुसार DVT तब होता है जब शरीर की किसी गहरी नस में खून का थक्का बन जाता है। यह समस्या ज्यादातर पैरों में होती है, लेकिन कभी-कभी हाथों या शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने, सर्जरी, मोटापा, धूम्रपान और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण DVT का खतरा बढ़ सकता है।