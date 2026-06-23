क्या आपके एक पैर में सूजन, दर्द या भारीपन रहता है? Mayo Clinic से जानिए Deep Vein Thrombosis (DVT) के 9 संकेत

पैर में सूजन और दर्द को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Deep Vein Thrombosis Symptoms: कई लोग दिनभर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं या किसी बीमारी के बाद लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं। ऐसे में अगर एक पैर में सूजन, दर्द या भारीपन महसूस होने लगे, तो इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
Mayo Clinic के अनुसार यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) का संकेत हो सकता है। DVT एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की गहरी नसों, खासकर पैरों की नसों में खून का थक्का (Blood Clot) बन जाता है। अगर यह थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो यह जानलेवा स्थिति पल्मोनरी एम्बोलिज्म (Pulmonary embolism) का कारण बन सकता है।
National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) के अनुसार DVT तब होता है जब शरीर की किसी गहरी नस में खून का थक्का बन जाता है। यह समस्या ज्यादातर पैरों में होती है, लेकिन कभी-कभी हाथों या शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने, सर्जरी, मोटापा, धूम्रपान और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण DVT का खतरा बढ़ सकता है।
DVT का सबसे आम संकेत एक पैर में अचानक सूजन आना है।
दर्द अक्सर पिंडली (Calf) से शुरू होता है और चलने पर बढ़ सकता है।
कई लोगों को प्रभावित पैर सामान्य से ज्यादा भारी लगने लगता है।
खून का थक्का बनने वाली जगह के आसपास त्वचा लाल या रंग बदल सकती है।
छूने पर पैर का एक हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हो सकता है।
कुछ मामलों में त्वचा के नीचे नसें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं।
चलने या खड़े रहने पर दर्द और असहजता बढ़ सकती है।
अगर किसी चोट के बिना पैर में लगातार दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें।
NHS के अनुसार यदि खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो अचानक सांस फूलना, सीने में दर्द या चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। यह मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है।
अगर एक पैर में सूजन, दर्द, लालिमा या गर्माहट दिखाई दे रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं सांस फूलने या सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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