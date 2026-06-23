आंखों के सामने अचानक धुंधलापन या चमक; हो सकता है Retinal Migraine, NLM से जानें इसके अन्य लक्षण

मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब माइग्रेन का दर्द सिर में न होकर सीधे हमारी आंख के पिछले हिस्से (यानी पर्दे) पर असर डालने लगे, तो उसे रेटिनल माइग्रेन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये परेशानी हमेशा सिर्फ एक ही आंख में होगी। अच्छी बात ये है कि इससे आंख हमेशा के लिए खराब नहीं होती। बस कुछ मिनटों (जैसे 5 से 20 मिनट) या ज्यादा से ज्यादा एक घंटे के लिए आंख के आगे धुंधलापन आता है और फिर आंखें बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाती हैं।