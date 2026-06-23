Cardiomegaly क्या है? जानिए दिल का आकार बढ़ने के कारण और शुरुआती संकेत, Mayo Clinic से समझिए

कार्डियोमेगाली कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। यह अक्सर किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का परिणाम होता है। Mayo Clinic के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी, हार्ट वाल्व की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी स्थितियां दिल को सामान्य से अधिक मेहनत करने पर मजबूर कर सकती हैं। समय के साथ दिल का आकार बढ़ सकता है।