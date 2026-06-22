Sudden Cardiac Arrest: जिम में अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों हो जाता है? Mayo Clinic और NIH की रिसर्च से समझिए 5 बड़े कारण

Mayo Clinic के अनुसार नियमित व्यायाम दिल की बीमारियों का जोखिम कम करता है, लेकिन जो लोग लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं और अचानक बहुत अधिक तीव्र एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, उनमें कार्डियक घटनाओं का खतरा अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। वहीं Mayo Clinic के मुताबिक कई लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज (Coronary Artery Disease), दिल की मांसपेशियों की जन्मजात समस्याएं या दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियां बिना लक्षण के मौजूद हो सकती हैं।