पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी Miss Universe 2026 की फाइनलिस्ट बनीं Annie Sharma, जानिए रिकवरी में मानसिक मजबूती क्यों है जरूरी

NCBI (National Center for Biotechnology Information) में प्रकाशित एक रिसर्च रिव्यू के अनुसार, लंबे समय तक दर्द, चलने-फिरने में दिक्कत और रोजमर्रा की गतिविधियों में रुकावट आने से कई लोगों में तनाव, चिंता (Anxiety) और आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। यही वजह है कि चोट के बाद मरीज को सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है। एनी ने भी बताया कि कई बार उन्हें लगा कि शायद वे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हर कदम दर्द देता था और हार मान लेना आसान लग रहा था।