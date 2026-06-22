रात में अचानक पैर के अंगूठे में तेज दर्द और सूजन हो जाती है? NIH और Mayo Clinic से जानिए Gout के संकेत

गाउट गठिया का एक आम प्रकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि पुरुषों और बढ़ती उम्र के लोगों में इसका खतरा अधिक माना जाता है। जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक बनता है या किडनी उसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती, तो इसके छोटे-छोटे क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं। यही क्रिस्टल दर्द और सूजन का कारण बनते हैं।