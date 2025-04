Uric Acid Treatment: यूरिक एसिड से चाहते हैं राहत तो सुबह उठते ही कर लें ये 5 आसान काम, मिलेगा जोड़ों के दर्द से आराम

अगर आप हर दिन सुबह कुछ अच्छी आदतें अपनाएंगे तो यूरिक एसिड को कम करना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं सुबह उठते ही किए जाने वाले 5 असरदार कामों के बारे में जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। (how to reduce uric acid pain at home)

1. हरी घास पर नंगे पांव चलें Walking Barefoot On Grass Benefits सुबह-सुबह हरी घास पर नंगे पैर चलना शरीर के लिए एक तरह की थेरेपी है। इससे शरीर में नेचुरल एनर्जी मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब पैर की नसों पर दबाव पड़ता है तो किडनी की कार्यक्षमता भी सुधरती है, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है। सुबह-सुबह हरी घास पर नंगे पैर चलना शरीर के लिए एक तरह की थेरेपी है। इससे शरीर में नेचुरल एनर्जी मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब पैर की नसों पर दबाव पड़ता है तो किडनी की कार्यक्षमता भी सुधरती है, जो यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है।

3. खाली पेट नींबू वाला पानी पिएं नींबू में विटामिन C होता है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पी लें। अगर चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। इसे खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। नींबू में विटामिन C होता है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पी लें। अगर चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। इसे खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद होता है।

यह भी पढ़ें: Uric Acid Increase Food: यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं ये 4 चीजें, जान लें इनका नाम 4. एक्सरसाइज जरूर करें एक्सरसाइज हर रोग से राहत दिलाने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका होता हैं। सुबह 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योग या स्ट्रेचिंग शरीर को एक्टिव रखती है और मेटाबॉलिज्म सुधारती है। इससे शरीर में यूरिक एसिड जमा नहीं हो पाता। नियमित व्यायाम करने से वजन भी कंट्रोल में रहता है, जो इस समस्या से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। एक्सरसाइज हर रोग से राहत दिलाने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका होता हैं। सुबह 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योग या स्ट्रेचिंग शरीर को एक्टिव रखती है और मेटाबॉलिज्म सुधारती है। इससे शरीर में यूरिक एसिड जमा नहीं हो पाता। नियमित व्यायाम करने से वजन भी कंट्रोल में रहता है, जो इस समस्या से राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है।

5. हेल्दी डाइट से दिन की शुरुआत करें Healthy Diet सुबह का नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होना चाहिए। हाई-पुरिन फूड जैसे रेड मीट, दालें और समुद्री चीजों से दूरी बनाएं रखें। इनके बजाय आप अपने डाइट में ओट्स, फल, सब्जियां और लो-फैट दूध जैसे ऑप्शन चुनें। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सुबह का नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होना चाहिए। हाई-पुरिन फूड जैसे रेड मीट, दालें और समुद्री चीजों से दूरी बनाएं रखें। इनके बजाय आप अपने डाइट में ओट्स, फल, सब्जियां और लो-फैट दूध जैसे ऑप्शन चुनें। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।