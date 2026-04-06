Physiotherapy: ” जब शरीर दर्द के माध्यम से संकेत देता है, तो फिजियोथेरेपी उसे सुनती और समझती है”

उद्घाटन सत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रमोद येओले, एम्स जोधपुर के अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस.एस. अग्रवाल, सनराइज ग्रुप के चेयरमैन हरीश राजानी, जय दुर्गा ग्रुप के निदेशक डॉ. अनिल गुप्ता, आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राम बाबू शर्मा, विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन राजेंद्र चौधरी तथा समिट के अध्यक्ष डॉ. ध्रुव तनेजा सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।