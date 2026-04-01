राजस्थान में स्कूली बच्चों को ले जा रही जीप-बस में आमने-सामने की भिड़ंत, 2 मासूम गंभीर, मच गई चीख पुकार

गोविंदगढ़। स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र के हस्तेड़ा के विजयनगर में सोमवार को स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में जीप में सवार आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायलों को गोविंदगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से चार बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दो बच्चों को चौमूं रेफर किया गया। हादसे के दौरान बच्चों में चीख-पुकार मच गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने संभाला।